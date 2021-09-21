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Зростання ВВП, боротьба з боргами і 30 млрд грн доходів: Кабмін розкрив бюджет на 2022 рік

21 вересня 2021, 14:08

В Україні планують повністю покрити витрати доходами, за винятком обслуговування держборгу.

Верховна Рада
Верховна Рада вивчає проект держбюджету на 2022 рік / Фото Reuters

Кабмін представив парламенту проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Документ передбачає зниження дефіциту держбюджету з 5,5% до 3,5%, зростання реального ВВП на 3,8%, зменшення обсягу позик держави на 60 мільярдів гривень і залучення до бюджету від 25 до 35 млрд. грн. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

У вівторок, 21 вересня, глава Мінфіну під час презентації у Верховній Раді заявив, що дефіцит державного бюджету, згідно з планами, повинен знизитися до 3,5% від внутрішнього валового продукту – до 188 мільярдів гривень. Держава має намір знизити обсяг запозичень на 60 мільярдів гривень.

"Це означає, що наступного року держава планує зменшити обсяг державних запозичень на 60 млрд гривень для фінансування державного бюджету", - уточнив міністр.

За його словами, робота Кабміну буде зосереджена на планомірному зниженні державного боргу України. Уряд має намір залучити 546 мільярдів гривень, а витрати знизяться на 48 мільярдів – до 574 мільярдів гривень.

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"Вперше за чотири роки ми матимемо первинний профіцит держбюджету. Це означає, що наші доходи будуть повністю покривати наші витрати за мінусом обслуговування боргу", - сказав Марченко.

Також він додав, що якщо Рада схвалить проект бюджету, скарбниця може додатково отримати близько 30 мільярдів гривень. Остаточна сума залежить від того, яка з версій документа буде остаточно проголосована українським парламентом.читайте такожПенсії, дорогий долар і перерахунок зарплат: Кабмін затвердив держбюджет на 2022 рік

"У процесі розгляду в парламенті законопроект дещо змінився. Наші попередні оцінки змінилися, тому за нашими розрахунками сума орієнтовно додаткових доходів може скласти від 25 до 35 млрд гривень. В середньому це 30 млрд гривень, залежно від того, яка редакція буде остаточно підтримана парламентом", - підкреслив Сергій Марченко.

Що передбачає проект держбюджету України-2022

  • Середній курс гривні до американської валюти – 28,6-28,7 гривень за один долар США
  • Зростання реального ВВП – 3,8 %, показник інфляції повинен скласти 6,2%
  • Доходи бюджету на майбутній рік – 1277,7 млрд. грн (на 161,7 млрд більше, ніж цього року)
  • Витрати зростуть на 103,1 млрд. грн – до 1465,7 млрд грн
  • Дефіцит державного бюджету – 188 млрд грн.

Галузеві планові показники на 2022 рік (витрати)

  • Міністерство оборони – 131, 0 млрд. грн
  • Військово-промисловий комплекс – 2,5 млрд грн
  • Ветерани війни – 13,9 млрд. грн
  • Пенсійний фонд України – 531,2 млрд грн
  • Пенсії – 200, 6 млрд. грн
  • Субсидії – 41,4 млрд. грн
  • Освіта – 185,6 млрд. грн
  • Охорона здоров'я – 197,2 млрд. грн
  • Вакцинація – 6,0 млрд грн.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявляли, що згідно з планами держави, мінімальна зарплата в Україні у 2022 році повинна скласти 6,5 тисяч гривень. Мінімальна зарплата для лікарів - близько 20 тисяч гривень, молодший медичний персонал повинен заробляти не менше 13 тисяч гривень.

Ціни на газ і зарплати в Україні

Глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що незважаючи на зліт цін на газ у Європі, ціни на газ для населення України поки що не зміняться. За договорами з Нафтогазом українці, як і раніше, сплачуватимуть близько 8 гривень за кубічний метр газу. Однак з травня 2022 року влада перегляне тарифи.

Середня зарплата в Україні у 2022 році складе приблизно 15 258 гривень, сказав Шмигаль. За його словами, наприкінці наступного року середньомісячний оклад українця має зрости до 17 500 гривень. Причому в уряд обіцяють працювати над тим, щоб номінальний рівень окладу відповідав реальній економічній ситуації.

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Кабмін Верховна Рада Держбюджет-2022
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