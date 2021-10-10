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З 1 грудня в Україні піднімуть пенсії: Шмигаль розповів, на кого чекає надбавка

10 жовтня 2021, 14:20

Кабмін затвердив зміни до дохідної та видаткової частини Пенсійного фонду.

Пенсія
В Україні збільшують пенсії / УНІАН

В Україні з 1 грудня 2021 року мінімальна пенсія збільшиться у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як розповів він у Facebook, для забезпечення своєчасного підвищення пенсій, уряд збільшив бюджет Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн.

За словами прем'єр-міністра, затверджені на поточному тижні Кабміном зміни в дохідну і видаткову частини Пенсійного фонду дозволять без затримок виплачувати введені з 1 липня доплати до пенсій військовослужбовцям, підвищені пенсії учасникам бойових дій, особам з інвалідністю і постраждалим в результаті Чорнобильської катастрофи.

"Уряд продовжить послідовно покращувати соціальні стандарти для українців", - підкреслив прем'єр.

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Як відомо, Кабінет Міністрів України збільшив бюджет ПФУ на 18,5 млрд грн. Це рішення дозволить планово підвищити пенсії у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн.

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Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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пенсіонери виплати пенсії новини України Денис Шмигаль
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