УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

З 1 липня в Україні зросте допомога з безробіття: хто отримає більше

30 червня 2021, 12:55

Підвищення даної допомоги слідує за підвищенням прожиткового мінімуму, який також збільшиться з завтрашнього дня.

гроши_гривни_монети_копійки
Збільшиться тільки максимальний розмір виплат. "Мінімалка" по безробіттю залишиться колишньою / 4rooms

В Україні з 1 липня підвищується прожитковий мінімум. Зміни набирають чинності виходячи із закону про держбюджет на поточний рік. У зв'язку з цим, збільшується максимальний розмір допомоги по безробіттю.

Як повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич в інтерв'ю НВ Бізнес, прожитковий мінімум на сьогоднішній день становить 2270 грн. З 1 липня для працездатних громадян він збільшиться до 2379 грн. Таким чином, ті, хто повчає максимальну допомогу по безробіттю, з 1 липня отримають не 9080грн, а 9516 грн.

Однак мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня залишиться колишнім. У карантинний період ця сума складає 1000 грн, до карантину - 650 грн.

Зазначимо, за даними КДЦЗ, у столиці налічується близько 12,8 тис. безробітних, які в середньому отримують по 6619 грн на місяць.

читайте такожДопомога по безробіттю: як його отримати і які проблеми можуть чекатиЯкі норми прожиткового мінімуму почнуть діють в Україні з 1 липня

Реклама
  • Загальний - 2294 гривень
  • Діти до 6 років - 2013 гривень
  • Діти віком від 6 до 18 років - 2510 гривень
  • Працездатні громадяни - 2379 гривень
  • Особи, які втратили працездатність - 1854 гривень

Коли буде наступне підвищення прожиткового мінімуму в Україні

Зростання ПМ заплановано на 1 грудня. З того часу суми будуть такими:

  • Загальний - 2393 гривень
  • Діти до 6 років - 2100 гривень
  • Діти віком від 6 до 18 років - 2618 гривень
  • Працездатні громадяни - 2481 гривень
  • Особи, які втратили працездатність - 1934 гривень.

соцвиплати безробіття новини України
Зараз ви переглядаєте новину «З 1 липня в Україні зросте допомога з безробіття: хто отримає більше». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо 5 простих звичок, які продовжують життяНазвано 5 простих звичок, які продовжують життя Селера вкрай небезпечна – кандидат наукСелера вкрай небезпечна – кандидат наук Дантес зізнався, до кого насправді ревнує Надю ДорофєєвуДантес зізнався, до кого насправді ревнує Надю Дорофєєву Настя Івлєєва без ліфчика задерла майку на публіціНастя Івлєєва без ліфчика задерла майку на публіці 8 фраз, які не повинна говорити жінка після 50 років8 фраз, які не повинна говорити жінка після 50 років

Останні новини

11:52

У липні в Україні злетять ціни на газ: хто заплатить більше за всіх

11:38

"Фура пішла в рознос та атакувала легковик": у Києві на проспекті Перемоги сталася серйозна ДТП Фото Відео

11:28

Восени повністю завершиться "Велике будівництво" Південного обходу Дніпра Фото актуально

11:23

Ініціаторів "ресурсного законопроекту" звинуватили в ігноруванні прохань обговорити документ

11:07

З Києва в Анталію затримали одразу п'ять рейсів: у чому причина

Реклама
11:05

Експерти: війна, корупція і високі податки - головні ризики для становлення України

11:00

Досвід Швеції та США показує, що підвищення податків призводить до економічного спаду

10:56

Тіна Кароль влаштувала стриптиз у ліфті, пристрасно зірвавши з себе одяг Відео

10:43

Суд залишив опікуном Брітні Спірс її батька всупереч усім доводам співачки

10:37

Жовто-блакитний прапор над Держдумою і гривні в Москві: Зеленський відповів Путіну на "єдиний народ" Відео

10:30

"Шахрайство чи надто красива історія": мовний скандал навколо Довбика отримав продовження

10:21

Період застою і змін у фінансовій сфері: що обіцяє Стрільцеві гороскоп на липень-2021

10:02

Вчені дізналися, що кава робить з печінкою Відео

09:58

"Волаєте, як божевільний": "слуга народу" і ексвіцепрем'єр зчепилися в прямому ефірі Відео

09:42

Під Вінницею п'яний водій збив коляску з немовлям: дівчинка пролетіла десять метрів і вижила

09:30

Від потужних бур до спеки, що спопеляє: синоптик здивував прогнозом до кінця літа Відео

09:10

Гороскоп на завтра 2 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємний сон, атака невдач, сильне розчарування Відео

08:27

Коронавірус в Україні 1 липня: за добу поставили 705 нових діагнозів Відео

07:51

У Києві біля посольства РФ "підпалили Кремль" Фото

07:45

"Пряма лінія": чому Путін вперто продовжує виступати перед порожньою залою Погляд

Реклама
07:45

Ринок землі стартував: чи скуплять усе іноземці, якою буде ціна гектару і чи чекати буму продажів

07:44

Цикорій: побічні ефекти і в чому користь для здоров'я Відео

07:17

Аліна Гросу публічно роздягнулася, щоб підтримати українську збірну з футболу

07:13

Гроза, град і шквали: сьогодні в Києві пануватиме негода Відео

06:42

Обстріл британського есмінця Defender: в НАТО озвучили різку заяву щодо РФ Відео

06:35

Від Кучми і Порошенка до Зеленського: як Великий Герб став символом спадковості влади Погляд

05:54

Вода з лимоном натщесерце: кому категорично не можна пити модний напій Відео

04:57

Експерт пояснив, чому ЄС не визнає китайську CоronaVac, якою прищеплюють українців Відео

02:54

Користь овочів, фруктів та ягід за кольорами: від чого можуть захистити

01:45

Названо продукт, з яким категорично не можна поєднувати огірки Відео

01:37

У Кравчука назвали умову і формат участі США в переговорах по Донбасу Відео

00:51

Зірка Кварталу похвалилася засмагою в крихітному бікіні

00:19

Гороскоп на 1 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підвищення, надбавка та пастка заздрісників Відео

30 червня, середа
23:36

Місячний посівний календар на липень 2021 для садівників і городників Відео

23:20

Медичний комітет дав раді рекомендацію голосувати за легалізацію канабісу Відео

22:58

Погода в перший день липня: в Україну увірвуться сильні дощі та град

22:26

Реперша Alyona Alyona похвалилася, що переїхала до бойфренда

22:00

Яке спиртне дуже небезпечно для організму в спеку - відповідь експертів Відео

21:32

У МОЗ розповіли, у скільки разів потрібно підняти швидкість вакцинації від COVID-19 Відео

21:18

Львів накрила пекельна буря: повалені дерева, побиті автівки та зупинено транспорт Відео

Реклама
20:56

Sony назвала ігри, які увійдуть до підписки PS Plus в липні Відео

20:50

Спадковість або спосіб життя: вчені назвали головний секрет довголіття

20:36

На Львівському напівмарафоні зупинилося серце у ще одного бігуна

20:35

Вчені пояснили, наскільки небезпечний штам коронавірусу "Лямбда" Відео

20:24

Ми не чекали, а вони підвищили: з 1 липня 5 млн українців отримають підвищені пенсії Відео

20:19

Хіти задешево – в магазині Microsoft з'явилися знижки на Mafia III і GTA V Відео

20:01

Велике звільнення: з Нацбанку звільняється цілий департамент

19:59

У Зеленського прокоментували слова Путіна про "зовнішнє управління Україною" Відео

19:51

Експерти назвали головну причину жахливої якості води в Дніпрі

19:31

З'ясувалося, кого громадяни вважають найбільшими союзниками України - опитування

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти