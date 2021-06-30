З 1 липня в Україні зросте допомога з безробіття: хто отримає більше

Збільшиться тільки максимальний розмір виплат. "Мінімалка" по безробіттю залишиться колишньою / 4rooms

В Україні з 1 липня підвищується прожитковий мінімум. Зміни набирають чинності виходячи із закону про держбюджет на поточний рік. У зв'язку з цим, збільшується максимальний розмір допомоги по безробіттю.

Як повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич в інтерв'ю НВ Бізнес, прожитковий мінімум на сьогоднішній день становить 2270 грн. З 1 липня для працездатних громадян він збільшиться до 2379 грн. Таким чином, ті, хто повчає максимальну допомогу по безробіттю, з 1 липня отримають не 9080грн, а 9516 грн.

Однак мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня залишиться колишнім. У карантинний період ця сума складає 1000 грн, до карантину - 650 грн.

Зазначимо, за даними КДЦЗ, у столиці налічується близько 12,8 тис. безробітних, які в середньому отримують по 6619 грн на місяць.

читайте такожДопомога по безробіттю: як його отримати і які проблеми можуть чекатиЯкі норми прожиткового мінімуму почнуть діють в Україні з 1 липня

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Загальний - 2294 гривень

Діти до 6 років - 2013 гривень

Діти віком від 6 до 18 років - 2510 гривень

Працездатні громадяни - 2379 гривень

Особи, які втратили працездатність - 1854 гривень

Коли буде наступне підвищення прожиткового мінімуму в Україні

Зростання ПМ заплановано на 1 грудня. З того часу суми будуть такими: