З 1 липня в Україні зросте допомога з безробіття: хто отримає більше

Підвищення даної допомоги слідує за підвищенням прожиткового мінімуму, який також збільшиться з завтрашнього дня.
В Україні з 1 липня підвищується прожитковий мінімум. Зміни набирають чинності виходячи із закону про держбюджет на поточний рік. У зв'язку з цим, збільшується максимальний розмір допомоги по безробіттю.
Як повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич в інтерв'ю НВ Бізнес, прожитковий мінімум на сьогоднішній день становить 2270 грн. З 1 липня для працездатних громадян він збільшиться до 2379 грн. Таким чином, ті, хто повчає максимальну допомогу по безробіттю, з 1 липня отримають не 9080грн, а 9516 грн.
Однак мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня залишиться колишнім. У карантинний період ця сума складає 1000 грн, до карантину - 650 грн.
Зазначимо, за даними КДЦЗ, у столиці налічується близько 12,8 тис. безробітних, які в середньому отримують по 6619 грн на місяць.
читайте такожДопомога по безробіттю: як його отримати і які проблеми можуть чекатиЯкі норми прожиткового мінімуму почнуть діють в Україні з 1 липня
- Загальний - 2294 гривень
- Діти до 6 років - 2013 гривень
- Діти віком від 6 до 18 років - 2510 гривень
- Працездатні громадяни - 2379 гривень
- Особи, які втратили працездатність - 1854 гривень
Коли буде наступне підвищення прожиткового мінімуму в Україні
Зростання ПМ заплановано на 1 грудня. З того часу суми будуть такими:
- Загальний - 2393 гривень
- Діти до 6 років - 2100 гривень
- Діти віком від 6 до 18 років - 2618 гривень
- Працездатні громадяни - 2481 гривень
- Особи, які втратили працездатність - 1934 гривень.