З 1 жовтня українців чекає новий тариф на електроенергію: скільки будемо платити

Ціна знизиться для більшості українських громадян.
З 1 жовтня в Україні зміниться ціна на електроенергію. Як повідомили в Кабміні, вартість електроенергії для 80% побутових споживачів буде знижена.
Так, з 1 жовтня ціна складе 1,44 грн/кВт-год (при споживанні до 250 кВт-год). Однак тим сім'ям, які використовують від 250 кВт-год, за кожен наступний кВт-год платитимуть за старою розцінкою – 1,68 грн.
У Міненергетики 22 вересня провели засідання аукціонного комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, затверджені зразкові договори з купівлі-продажу.
Перший заступник міністра Юрій Власенко назвав це остаточним етапом підготовки до запуску фінансової моделі ПСО.
Її введення забезпечить реалізацію ініціативи президента щодо зниження тарифів.
"Ми погодили деталі нових договорів купівлі-продажу з НАЕК "Енергоатом", постачальниками універсальних послуг ОСР, щоб забезпечити стабільне і надійне електропостачання населенню в умовах роботи нового механізму ПСО", - заявив Власенко, передає пресслужба Міненергетики.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.
Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.
Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.