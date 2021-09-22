З 1 жовтня українців чекає новий тариф на електроенергію: скільки будемо платити

Тарифи на електроенергію / УНІАН

З 1 жовтня в Україні зміниться ціна на електроенергію. Як повідомили в Кабміні, вартість електроенергії для 80% побутових споживачів буде знижена.

Так, з 1 жовтня ціна складе 1,44 грн/кВт-год (при споживанні до 250 кВт-год). Однак тим сім'ям, які використовують від 250 кВт-год, за кожен наступний кВт-год платитимуть за старою розцінкою – 1,68 грн.

У Міненергетики 22 вересня провели засідання аукціонного комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, затверджені зразкові договори з купівлі-продажу.

Перший заступник міністра Юрій Власенко назвав це остаточним етапом підготовки до запуску фінансової моделі ПСО.

Її введення забезпечить реалізацію ініціативи президента щодо зниження тарифів.

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"Ми погодили деталі нових договорів купівлі-продажу з НАЕК "Енергоатом", постачальниками універсальних послуг ОСР, щоб забезпечити стабільне і надійне електропостачання населенню в умовах роботи нового механізму ПСО", - заявив Власенко, передає пресслужба Міненергетики.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.