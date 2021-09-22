УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

З 1 жовтня українців чекає новий тариф на електроенергію: скільки будемо платити

22 вересня 2021, 18:32
Прослухати новину
Зупинити

Ціна знизиться для більшості українських громадян.

тариф, Комуналка
Тарифи на електроенергію / УНІАН

З 1 жовтня в Україні зміниться ціна на електроенергію. Як повідомили в Кабміні, вартість електроенергії для 80% побутових споживачів буде знижена.

Так, з 1 жовтня ціна складе 1,44 грн/кВт-год (при споживанні до 250 кВт-год). Однак тим сім'ям, які використовують від 250 кВт-год, за кожен наступний кВт-год платитимуть за старою розцінкою – 1,68 грн.

У Міненергетики 22 вересня провели засідання аукціонного комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, затверджені зразкові договори з купівлі-продажу.

Перший заступник міністра Юрій Власенко назвав це остаточним етапом підготовки до запуску фінансової моделі ПСО.

Її введення забезпечить реалізацію ініціативи президента щодо зниження тарифів.

Реклама

"Ми погодили деталі нових договорів купівлі-продажу з НАЕК "Енергоатом", постачальниками універсальних послуг ОСР, щоб забезпечити стабільне і надійне електропостачання населенню в умовах роботи нового механізму ПСО", - заявив Власенко, передає пресслужба Міненергетики.

читайте такожПодорожчають вода і хліб: як на українцях позначаться нові тарифи на електроенергію

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

viber
тарифи на електроенергію
Зараз ви переглядаєте новину «З 1 жовтня українців чекає новий тариф на електроенергію: скільки будемо платити». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків Зодіаку: безвихідне становище або успіх в пошуку роботиГороскоп на 20 вересня для всіх знаків Зодіаку: безвихідне становище або успіх в пошуку роботи "Обличчя було вже синє": нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації"Обличчя було вже синє": нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації "Дуже втомився, сердечко зупинилося": у Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці"Дуже втомився, сердечко зупинилося": у Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці "Вакцина може не спрацювати": Комаровський назвав найгірший час для щеплення від коронавірусу"Вакцина може не спрацювати": Комаровський назвав найгірший час для щеплення від коронавірусу У Х'юстона проблеми: чому "Слуга народу" намагається відправити Разумкова у відставкуУ Х'юстона проблеми: чому "Слуга народу" намагається відправити Разумкова у відставку

Останні новини

17:05

Як зняти обручку з пальця: 7 швидких способів

17:03

Секретар РНБО назвав ухвалення закону про олігархів найважливішим днем у новітній історії України

16:48

Запровадять коди і нові обмеження: в Україні оновлюють водійські права Відео

16:39

Лікування коронавірусу: лікар розповів, як і за скільки часу можна побороти хворобу

16:36

Україна готує платні дороги: кому загрожує штраф у 17 тисяч гривень і хто платитиме Відео

Реклама
16:26

Лікарі "виправдали" одну зі страв фаст-фуду і визнали її придатною для сніданку Відео

16:22

У Харкові сімейна сварка закінчилася побиттям патрульного (фото)

16:16

Найпростіший рецепт курячого філе: готувати всього 15 хвилин Відео

16:14

Виробникам сталі радять готуватися до серйозних проблем

16:12

"Люблю тебе": Винник розтанув в обіймах Полякової під пісню Успенської

15:45

Шизофренія: названо ранні позитивні симптоми Відео

15:42

Для "Великого будівництва" Кременчуцького мосту зводять бетонний завод

15:41

У Борисполі людей годували супом, в якому плескалася використана жуйка Відео

15:34

На перервах між заняттями: педагог у Хмельницькому продавав заборонені речовини

15:28

"Вульгарно й аморально": Ілона Гвоздьова нещадно рознесла MELOVIN і його партнерку на "Танцях" Відео

15:20

Путін буде готовий до зустрічі з Зеленським: у Кремлі оголосили про очікування перемовин

15:00

Китай значно скоротив виробництво сталі: виробників руди в Україні та світі чекає криза

15:00

Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків Зодіаку: сварки з близькими, плітки чи несподіваний подарунок Відео

14:51

Симптоми раку: ознаки смертельного захворювання, які часто з'являються на нігтях Відео

14:41

Аналітики розповіли, якою буде ціна на руду в 2022 році

Реклама
14:30

"Краса, що зачаровує": у горах на Буковині випав перший сніг (фото)

14:27

Зеленський з великим відривом від Порошенка: оприлюднено новий президентський рейтинг

14:22

У Херсонському аеропорту розпочалось "Велике будівництво" злітно-посадкової смуги

14:17

Каменських підкорила вигинами в сукні з глибоким декольте та пікантним розрізом

14:05

До чого сниться море: тлумачення відомих сонників

14:04

Заробітчани з України стикаються з проблемою отримання медичної допомоги за кордоном

14:00

Рада ухвалила Закон про олігархів: що відтепер зміниться

13:57

Українських заробітчан у Європі попереджають про небезпеки у зв'язку з коронавірусом

13:42

Проєкт держбюджету-2022: українцям обіцяють збільшення прожиткового мінімуму "наскільки це можливо" Відео

13:41

Знижує тиск через 15 хвилин: названо червоний напій Відео

13:28

"Масова вакцинація до кінця року": Ляшко назвав умову скасування коронавірусного карантину

13:09

У Moderna спрогнозували, коли може закінчитися пандемія коронавірусу Відео

12:30

"Проміжна і важлива перемога": у Конгресі США схвалили санкції проти Північного потоку-2 Відео

12:26

Рятувальники розповіли, де і коли в Україні шарахнуть заморозки

12:25

Життя цілої родини загадково обірвалися за добу на Житомирщині

12:25

Вітамін С є важливою поживною речовиною, але є сім ознак передозування Відео

12:05

Без дієт та виснажливих тренувань: 5 простих способів спалити більше калорій

11:35

Як українцям отримати субсидії: у Мінсоцполітики розповіли, на який термін їх призначають

11:22

В Україні ціни на хліб можуть злетіти на чверть

11:03

Місячний посівний календар на жовтень 2021: кращі дні для роботи в саду і городі

Реклама
11:00

Шахісти Львівщини та Київщини розіграли 200 тис. грн та визначили найкращу команду України

10:52

В Україні стався землетрус: "потрусило" чотири області

10:26

Копи не поїхали на виклик про крадіжку, бо влаштували секс у службовому авто

10:18

Приходько роздяглася на камеру на зло своїм критикам: прикрилася лише напівпрозорою хусткою

10:08

Київ та вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ Відео

09:45

Чи потрібно збивати температуру при COVID-19 і яким препаратом - відповідь лікаря

09:26

Ці три головні агенти-головні в боротьбі з раком: лікар Відео

09:16

Свідки-грибники, гільзи та схожість зі "справою Окуєвої": у МВС повідомили деталі замаху на Шефіра

09:03

Свята в жовтні 2021 в Україні: який день принесе додатковий вихідний і довгі вихідні

09:01

Від сильних заморозків до відлиги: синоптик розповіла, якою буде зима 2021-22 в Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти