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З жовтня пенсіонери отримають додаткові гроші: Шмигаль пояснив, хто і скільки

16 липня 2021, 14:42

Як заявив 16 липня у Верховній Раді Денис Шмигаль, в цілому нові, осінні, жовтневі, доплати до пенсій торкнуться близько чотирьохсот тисяч українців.

Пенсія
З жовтня пенсіонери отримають додаткові гроші / УНІАН

З жовтня нинішнього року всі громадяни України старше 75 років отримуватимуть додаткові пенсійні виплати з бюджету - у розмірі 400 гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у п'ятницю, 16 липня, виступаючи у Верховній Раді.

За словами Шмигаля, в березні цього року провели індексацію для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже близько восьми мільйонів чоловік.

Керівник Кабінету міністрів нагадав, що в минулому році уряд вперше ввів програму доплат пенсіонерам старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень.

"Очільник уряду зазначив, що 1 жовтня так само вперше будуть введені додаткові виплати по 400 гривень для пенсіонерів старше 75 років. Прем'єр-міністр нагадав, що на засіданні уряду 14 липня було прийнято рішення про підвищення пенсій для військових", — йдеться в повідомленні Кабміну.

Крім того, Шмигаль зазначив, що доплати по 2 тисячі гривень будуть нараховані людям вже за липень. Загалом такі доплати торкнуться близько чотирьохсот тисяч українців.

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Нагадаємо, раніше керівництво Міністерства соціальної політики розробило дорожню карту збільшення прожиткового мінімуму для українців.

У 2022 році Мінсоцполітики бажає підняти рівень прожиткового мінімуму на 14%, в 2023 році – на 15%, а в 2024 – на 25%.

пенсії новини України Денис Шмигаль
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