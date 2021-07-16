З жовтня пенсіонери отримають додаткові гроші: Шмигаль пояснив, хто і скільки

З жовтня пенсіонери отримають додаткові гроші / УНІАН

З жовтня нинішнього року всі громадяни України старше 75 років отримуватимуть додаткові пенсійні виплати з бюджету - у розмірі 400 гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у п'ятницю, 16 липня, виступаючи у Верховній Раді.

За словами Шмигаля, в березні цього року провели індексацію для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже близько восьми мільйонів чоловік.

Керівник Кабінету міністрів нагадав, що в минулому році уряд вперше ввів програму доплат пенсіонерам старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень.

"Очільник уряду зазначив, що 1 жовтня так само вперше будуть введені додаткові виплати по 400 гривень для пенсіонерів старше 75 років. Прем'єр-міністр нагадав, що на засіданні уряду 14 липня було прийнято рішення про підвищення пенсій для військових", — йдеться в повідомленні Кабміну.

Крім того, Шмигаль зазначив, що доплати по 2 тисячі гривень будуть нараховані людям вже за липень. Загалом такі доплати торкнуться близько чотирьохсот тисяч українців.

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