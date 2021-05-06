Найбагатші люди України: новий рейтинг Forbes

Найсвіжіший рейтинг найбільш забезпечених людей України, очевидно, зазнав деяких змін - щоправда, аж ніяк не кардинальних і зовсім не радикальних
Відомий український мільярдер Рінат Ахметов продовжує очолювати рейтинг найзаможніших громадян за версією експертів журналу Forbes Україна. За рік Ахметов завдяки бізнесу в сфері металургії збільшив статки до 7,6 мільярда доларів.
У трійку найбагатших людей України також увійшли бізнесмен Віктор Пінчук (2,5 мільярда доларів) і Костянтин Жеваго (2,4 мільярда доларів).
У десятку також увійшли Ігор Коломойський (1,8 мільярда доларів), Геннадій Боголюбов (1,7 мільярда доларів), Олександр і Галина Гереги (1,7 мільярда доларів), Вадим Новинський (1,4 мільярда доларів), Олександр Ярославський (820 мільйонів доларів) і Юрій Косюк (780 мільйонів доларів).
До слова, колишній український президент Петро Порошенко опустився з третього на сьоме місце рейтингу зі статком в 1,6 мільярда доларів.
За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше (у тому числі Віктор Медведчук (620 мільйонів доларів), а семеро – повернулися після деякої перерви.
Серед абсолютних новачків найбільше представництво-в IT-сфері та енергетиці.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Американський бізнес-журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг, в якому повернув екс-президента України Петра Порошенка до списку доларових мільярдерів після п'ятирічної відсутності.
- У глобальному рейтингу мільярдерів за 2020 рік колишній глава держави перебував на 1729 місці зі статком в 1,4 млрд.