Найбагатші люди України: новий рейтинг Forbes / Reuters

Відомий український мільярдер Рінат Ахметов продовжує очолювати рейтинг найзаможніших громадян за версією експертів журналу Forbes Україна. За рік Ахметов завдяки бізнесу в сфері металургії збільшив статки до 7,6 мільярда доларів.

У трійку найбагатших людей України також увійшли бізнесмен Віктор Пінчук (2,5 мільярда доларів) і Костянтин Жеваго (2,4 мільярда доларів).

У десятку також увійшли Ігор Коломойський (1,8 мільярда доларів), Геннадій Боголюбов (1,7 мільярда доларів), Олександр і Галина Гереги (1,7 мільярда доларів), Вадим Новинський (1,4 мільярда доларів), Олександр Ярославський (820 мільйонів доларів) і Юрій Косюк (780 мільйонів доларів).

До слова, колишній український президент Петро Порошенко опустився з третього на сьоме місце рейтингу зі статком в 1,6 мільярда доларів.

За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше (у тому числі Віктор Медведчук (620 мільйонів доларів), а семеро – повернулися після деякої перерви.

Серед абсолютних новачків найбільше представництво-в IT-сфері та енергетиці.

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