Найпопулярніший продукт українців різко подорожчає: названо терміни

Як прогнозує експерт, вартість пшениці на глобальному ринку зростає, тому ціна на хліб також продовжить зростання.
Споживчі ціни в Україні у квітні порівняно з березнем зросли на 0,7%. Як повідомляє Державна служба статистики, з початку 2021 року зростання цін склало 4,8%.
"Всього за квітень продукти підскочили на 1,2%", - йдеться в повідомленні.
Сильніше за інших подорожчали:
- соняшникова олія - на 10,0%,
- цукор – на 5,0%,
- хліб, м'ясо і м'ясопродукти (всі на 1,3%).
Ціни на алкоголь і тютюнові вироби зросли на 0,9%, одяг і взуття – на 0,9%. Житло, вода, електроенергія та газ подорожчали на 0,4%.
Як прогнозує економіст Олег Пендзин, вартість пшениці на глобальному ринку зростає, тому ціна на хліб також продовжить зростання.
"Щороку незалежно від ситуації на світовому ринку хліб в Україні дорожчає на 1-1,5%. Якщо на даний момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5%", - зазначає економіст, пише ГолосUA.
На думку Пендзіна, хліб в Україні буде дорожчати до тих пір, поки на світовому ринку зростає ціна пшениці.
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Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:
- Економіст Олег Пендзін заявив, що зростання цін на продукти харчування в Україні є неминучою тенденцією в найближчому майбутньому. Однак ціни будуть рости в межах купівельної спроможності населення.
- В Україні з початку 2021 року підвищилися ціни на продукти харчування. Зокрема, зросла вартість борошна, курячих яєць, соняшникової олії, м'яса і круп. Наступне подорожчання експерти прогнозують навесні - очікується, що подорожчають зернові, м'ясо, овочі та фрукти.
- Раніше Олексій Дорошенко спрогнозував, що в Україні в найближчі місяці буде зростати ціна на чорний хліб.