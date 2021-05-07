Найпопулярніший продукт українців різко подорожчає: названо терміни

Ціни на хліб в Україні злетять / goodfon.ru

Споживчі ціни в Україні у квітні порівняно з березнем зросли на 0,7%. Як повідомляє Державна служба статистики, з початку 2021 року зростання цін склало 4,8%.

"Всього за квітень продукти підскочили на 1,2%", - йдеться в повідомленні.

Сильніше за інших подорожчали:

соняшникова олія - на 10,0%,

цукор – на 5,0%,

хліб, м'ясо і м'ясопродукти (всі на 1,3%).

Ціни на алкоголь і тютюнові вироби зросли на 0,9%, одяг і взуття – на 0,9%. Житло, вода, електроенергія та газ подорожчали на 0,4%.

Як прогнозує економіст Олег Пендзин, вартість пшениці на глобальному ринку зростає, тому ціна на хліб також продовжить зростання.

"Щороку незалежно від ситуації на світовому ринку хліб в Україні дорожчає на 1-1,5%. Якщо на даний момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5%", - зазначає економіст, пише ГолосUA.

На думку Пендзіна, хліб в Україні буде дорожчати до тих пір, поки на світовому ринку зростає ціна пшениці.

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