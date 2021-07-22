Сезон варення під загрозою зриву: ціни на цукор б'ють рекорди

Ціни на цукор в Україні / pixabay

Ціни на цукор в Україні б'ють всі рекорди. У деяких магазинах вартість білого піску переступає позначку в 30 гривень.

Аграрії пов'язують це з невдалим урожаєм, який виявився найгіршим за останні 4 роки. Вони ж прогнозують зниження вартості продукту вже найближчим часом - аж до 20 гривень за кілограм.

"З січня по липень цукор зріс на 25%. Жодної причини щодо збільшення собівартості цукру тут немає. Це чистий ринок або спекуляція", - переконаний економіст Олег Пендзін, передає Сьогодні.

Фермери ж виправдовують стрибок цін на цукор тим, що останній рік через посуху був неврожай. Мовляв, запаси на складах практично виснажені.

"Цукрових буряків було зібрано менше. За останні 4 роки минулорічна врожайність була найгірша", – каже директор агрофірми Віталій Яківець.

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В асоціації цукровиробників України змову виробників заперечують. На їхню думку, всьому виною - подорожчання сировини і виробництва.

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"Те, що у нас зараз пішло збільшення цін на газ, на електроенергію та на інші матеріали, в принципі ціна на цукор економічно обґрунтована", – пояснює в.о. голови правління НАСУ Укрцукор Назар Михайловін.

Цього року урожай цукрових буряків, за прогнозами фермерів, буде хорошим. Кажуть, ціна на "біле золото" повинна знизитися до 20 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

Про це свідчать дані свіжого дослідження центру ТЕСТ.

Як кажуть експерти, набагато частіше можна наштовхнутися на масляну підробку на ринках і в маленьких магазинах.