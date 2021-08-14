Шахтарі отримають свої зарплати: Міненерго направило 653 млн на погашення боргів

Шахтарі отримають зарплату за п'ять місяців / УНІАН

Уряд почув гірників і пішов їм назустріч. Міністерство енергетики направило через Міністерство фінансів 653 млн гривень для виплати заробітної плати шахтарям, які з березня поточного року не отримували жодної копійки.

Про це йдеться на сайті Міненерго.

Відзначається, що Міненерго отримало всі узгодження в уряді і бюджетному комітеті парламенту. Тому 16 серпня Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати в регіони.

Зокрема, 653 029 тис. грн повинні бути перераховані на підприємства галузі в понеділок, 16 серпня.

Що відомо про зарплати шахтарів:

13 серпня українські гірники заявили, що якщо до 18:00 15 серпня співробітники ДП "Львіввугілля" не отримають зароблені гроші, то почнуть перекривати трас і вийдуть на акції протесту в Києві.

Після цього в Кабміні завили, що гроші вже спрямовані.

"Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв'язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Всі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші і що для цього робиться", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.