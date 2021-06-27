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Скандал зі зникненням коштів: Приват відзвітував про повернення грошей, клієнти знову незадоволені

27 червня 2021, 17:24

Багато клієнтів повідомили про те, що свої кошти, раніше списані помилково, вони так і не отримали.

Приватбанк
ПриватБанк потрапив у скандал зі списанням коштів клієнтів / УНІАН

В ПриватБанку заявили про те, що повністю відновили стабільну роботу після масштабного збою системи.

В Facebook ПриватБанку йдеться про те, що банк повернув кошти кожному клієнту.

Крім того, в ПриватБанку також зазначили, що докладуть усіх зусиль, щоб більше не траплялося таких ситуацій.

"Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності, спасибі за надзвичайне терпіння і підтримку всім", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що в коментарях багато користувачів повідомили про те, що свої кошти, раніше списані помилково, вони так і не отримали.

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"Я не знаю, які кошти, і на який рахунок кому повернули, але ті кошти, що сьогодні 27.06.2021 зняли з накопичувальної СКАРБНИЧКИ моєї карти, не ПОВЕРНУЛИ!"

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"Поцуплення грошей з рахунків клієнтів називати "тимчасові незручності", як оригінально. Тільки у нас можливо виставити на гроші пів країни, назвати це "незручності" і не понести ніякої відповідальності. Дна"

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"І знову неправда! Скільки можна брехати?!!! ??Мені нічого не повернули"

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"Баланс не відповідає виписці вже після повернення коштів.Ви брешете"

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"Обернули гроші на свої потреби і повернули без процентів.....А як шо треба нам.... то такі відсотки дадуть що і очі по вилазять"

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Раніше повідомлялося про те, що в результаті технічного збою в роботі ПриватБанку з карт деяких клієнтів банку повторно списувалися кошти і некоректно відображався залишок по карті.

Нагадаємо, раніше в месенджері Telegram були виявлені боти, які за суму в 50-200$ готові продати особисті дані українців. Йдеться про витеклу в мережу базі клієнтів Приватбанку.

Приватбанк Приват24 новини України
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