США готують нові санкції проти Північного потоку-2 : з'явилися деталі / Reuters

Американський Держдепартамент включив у свій звіт пропозицію запровадити санкції проти чотирьох кораблів, що задіяні в будівництві Північного потоку-2. Також пропонується запровадити санкції проти чотирьох компаній, що пов'язані з цими кораблями.

Як пише Politico з посиланням на джерела, звіт Держдепу буде направлений до Конгресу вже сьогодні, 19 травня. Дані обмежувальні заходи вже отримали підтримку обох партій Конгресу, наголошує видання.

Зокрема, мова йде про санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її глави Маттіаса Варніга.

При цьому адміністрація президента Джо Байдена хоче зберегти хороші відносини з урядом Німеччини, а німецька сторона підтримала проект. У той же час противники проекту розраховують на підтримку з боку німецької партії "Зелені", яка виступає проти Північного потоку-2. У США очікують, що за результатами виборів у вересні "Зелені" отримають місця в німецькому парламенті.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон має намір і надалі проводити роботу з американськими партнерами і союзниками з метою протидії зусиллям Росії, завданням якої є підрив колективної безпеки заходу. При цьому США продовжать протидію будівництву газопроводу Північний потік-2.

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