США виділять Україні гуманітарну допомогу: держава отримає 45 млн доларів

Україна отримає гроші США / УНІАН

США направлять Українї додаткові 45 млн доларів. Транш надійде як гуманітарна допомога.

Про це на своїй офіційній сторінці в Twitter написав Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

"США надають додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволяє нашим гуманітарним партнерам підтримувати багатьох з приблизно 3,4 мільйона нужденних українців", - написав держсекретар.

За його словами, дані гроші допоможуть українцям, які цього потребують.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заявив, що РФ стурбована, що США нададуть військову допомогу Україні. За його словами, надання Україні допомоги від США "дуже небезпечно".

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