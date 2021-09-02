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США виділять Україні гуманітарну допомогу: держава отримає 45 млн доларів

2 вересня 2021, 17:54

До такого рішення влада Америки прийшла під час зустрічі Зеленського-Байдена.

Україна США
Україна отримає гроші США / УНІАН

США направлять Українї додаткові 45 млн доларів. Транш надійде як гуманітарна допомога.

Про це на своїй офіційній сторінці в Twitter написав Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

"США надають додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволяє нашим гуманітарним партнерам підтримувати багатьох з приблизно 3,4 мільйона нужденних українців", - написав держсекретар.

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За його словами, дані гроші допоможуть українцям, які цього потребують.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заявив, що РФ стурбована, що США нададуть військову допомогу Україні. За його словами, надання Україні допомоги від США "дуже небезпечно".

Зустріч Зеленського і Байдена-про що писав головред:

  • 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.
  • Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільна заява про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.
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новини США гумпомощь матеріальна допомога Україна
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