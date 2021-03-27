Стало відомо, якими будуть ціни на газ для населення в квітні

Оприлюднено нові ціни на газ у квітні / pixabay

Українські газопостачальні компанії почали публікувати ціни на газ для населення на квітень. Частина з них пропонує газ дорожче 6,99 гривень за кубічний метр.

Про це повідомляє центр ГазПравда, який публікує ціни, що встановлюються постачальниками газу.

Повідомляється, що зареєстровані в Києві компанії ЕРУЛюдям і ЕРУТрейдинг пропонують газ за ціною 6,75 гривень за кубометр, львівський ГалНафтогаз - 6,85 гривень.

При цьому цілий ряд газових компаній встановили ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр - гранична ціна, яку дозволяв виставити Кабінет міністрів до кінця березня. За такою ціною газ у квітні пропонують постачальні компанії в Київській, Закарпатській, Рівненській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій та інших областях.

На даний момент максимальні ціни пропонують маріупольські компанії МарГаз і АзовГаз - 8,25 і 8,75 гривень відповідно.

При цьому Нафтогаз України встановив ціну на газ для своїх клієнтів на квітень, яка складе 6,86 гривень за кубометр.

Зазначимо, постанова Кабінету міністрів, якою максимальна ціна на газ для населення була заморожена на позначці 6,99 гривень за кубометр, діє тільки до 1 квітня. Цей захід був введений на початку 2021 року, коли з різних причин ринкові ціни різко пішли вгору.

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Уряд вирішив обмежити ціни, щоб збити соціальну напругу, оскільки подорожчання газу збіглося з січневим локдауном.

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