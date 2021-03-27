Стало відомо, якими будуть ціни на газ для населення в квітні

Скільки українці платитимуть за газ у квітні.
Українські газопостачальні компанії почали публікувати ціни на газ для населення на квітень. Частина з них пропонує газ дорожче 6,99 гривень за кубічний метр.
Про це повідомляє центр ГазПравда, який публікує ціни, що встановлюються постачальниками газу.
Повідомляється, що зареєстровані в Києві компанії ЕРУЛюдям і ЕРУТрейдинг пропонують газ за ціною 6,75 гривень за кубометр, львівський ГалНафтогаз - 6,85 гривень.
При цьому цілий ряд газових компаній встановили ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр - гранична ціна, яку дозволяв виставити Кабінет міністрів до кінця березня. За такою ціною газ у квітні пропонують постачальні компанії в Київській, Закарпатській, Рівненській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій та інших областях.
На даний момент максимальні ціни пропонують маріупольські компанії МарГаз і АзовГаз - 8,25 і 8,75 гривень відповідно.
При цьому Нафтогаз України встановив ціну на газ для своїх клієнтів на квітень, яка складе 6,86 гривень за кубометр.
Зазначимо, постанова Кабінету міністрів, якою максимальна ціна на газ для населення була заморожена на позначці 6,99 гривень за кубометр, діє тільки до 1 квітня. Цей захід був введений на початку 2021 року, коли з різних причин ринкові ціни різко пішли вгору.
читайте такожШмигаль розповів про нову ціну на газ у наступному опалювальному сезоні
Уряд вирішив обмежити ціни, щоб збити соціальну напругу, оскільки подорожчання газу збіглося з січневим локдауном.
Тарифи в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
- Глава уряду Денис Шмигаль 13 січня, заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і мають намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
- 13 січня в Офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до 30% у своїх комунальних платіжках.
- 19 січня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.