Стало відомо про плани України щодо відмови від електрики з Росії та Білорусі

Україна може тимчасово припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня - НКРЕКП / УНІАН

Україна на період з 26 травня по 1 жовтня може відмовитися від отримання електроенергії з Росії та Білорусі. Згідно з планами, прийняття такого рішення позитивно позначиться на діяльності підприємств, які видобувають вугілля, і на роботі енергетичної системи країни. Проект постанови вже опубліковано Нацкомісією з питань регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЭКУ).

Згідно з проектом постанови комісії, пропонується обмежити імпорт електроенергії до 0 МВт до 1 жовтня з держав, які не є сторонами Енергетичного співтовариства. Нацкомісія планує розглянути відповідний документ 26 травня.

"Обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електричної енергії в Україні, буде пропонуватися на місячних і добових аукціонах, в частині міждержавних зв'язків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія і Білорусь, – ред.), до 0 МВт", - зазначено в документі.

Також вказано, що призупинення отримання електроенергії з Росії та Білорусі позитивно позначиться на роботі компаній, що видобувають вугілля, і не створить будь-яких загроз оптимальній роботі енергетичної системи України на майбутній осінньо-зимовий період.читайте такожВідмова від імпорту електроенергії з РФ і Білорусі: чим це загрожує

"Призупинення імпорту електроенергії має позитивно позначитися на забезпеченні безпеки постачань електроенергії до ОЕС України, на діяльності вугледобувних підприємств і не створить загрози безпеці функціонування ОЕС України до початку осінньо-зимового періоду 2021/2022 років", - підкреслюється в документі НКРЕКП.

Імпорт електроенергії з РФ і Білорусі в Україну