Стало відомо про плани України щодо відмови від електрики з Росії та Білорусі

Питання обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі буде розглянуто 26 травня.
Україна на період з 26 травня по 1 жовтня може відмовитися від отримання електроенергії з Росії та Білорусі. Згідно з планами, прийняття такого рішення позитивно позначиться на діяльності підприємств, які видобувають вугілля, і на роботі енергетичної системи країни. Проект постанови вже опубліковано Нацкомісією з питань регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЭКУ).
Згідно з проектом постанови комісії, пропонується обмежити імпорт електроенергії до 0 МВт до 1 жовтня з держав, які не є сторонами Енергетичного співтовариства. Нацкомісія планує розглянути відповідний документ 26 травня.
"Обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електричної енергії в Україні, буде пропонуватися на місячних і добових аукціонах, в частині міждержавних зв'язків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія і Білорусь, – ред.), до 0 МВт", - зазначено в документі.
Також вказано, що призупинення отримання електроенергії з Росії та Білорусі позитивно позначиться на роботі компаній, що видобувають вугілля, і не створить будь-яких загроз оптимальній роботі енергетичної системи України на майбутній осінньо-зимовий період.читайте такожВідмова від імпорту електроенергії з РФ і Білорусі: чим це загрожує
"Призупинення імпорту електроенергії має позитивно позначитися на забезпеченні безпеки постачань електроенергії до ОЕС України, на діяльності вугледобувних підприємств і не створить загрози безпеці функціонування ОЕС України до початку осінньо-зимового періоду 2021/2022 років", - підкреслюється в документі НКРЕКП.
Імпорт електроенергії з РФ і Білорусі в Україну
- Імпорт електроенергії з Росії в Україну відновився з 1 лютого 2021 року через кризу в енергетичній сфері української держави. Проблеми виникли через тривалий ремонт блоків атомних електростанцій, високу аварійність ТЕС і скорочення запасів вугілля. На тлі ситуації, що склалася, Київ запросив додаткові комерційні постачання електроенергії з території Росії.
- Міністр енергетики Герман Глущенко 17 травня звернувся до голови НКРЕКП з проханням заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі у зв'язку з тим, що ці держави не входять до Енергетичного співтовариства. Як вважає Глущенко, політика імпорту електрики з територій РФ і РБ суперечить планам України у сфері енергетики і потенційно загрожує енергетичній безпеці держави.