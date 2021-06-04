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Стало відомо, у кого пенсії в Україні зросли на 50 тисяч і кого торкнеться нова індексація

4 червня 2021, 14:26
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У простих українців пенсії зросли лише на 1,2 тис.грн.

Стало відомо, у кого пенсії в Україні зросли на 50 тисяч і кого торкнеться Нова індексація
Стало відомо, у кого пенсії в Україні зросли на 50 тисяч і кого торкнеться Нова індексація / УНІАН

Нова індексація пенсій в Україні повинна пройти вже у липні 2021. Вона торкнеться одного мільйона українських пенсіонерів.

"У липні буде проведена індексація пенсій для ще 1 млн пенсіонерів, яким пенсія призначена в 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі", – запевнила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході Години запитань до уряду в Раді.

Тим часом стало відомо, що за минулі роки (з 2018-го до 2021 року) після всіх перерахунків пенсії суддів зросли на 50 тисяч гривень. Ця категорія пенсіонерів стала єдиною категорією, яка отримала надбавку понад 2 тисячі гривень.

У той же час у простих українців пенсії зросли тільки на 1,2 тис. грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду. Так, середня пенсія в Україні зросла до 3,7 тис. грн (з 2,5 тис. грн), пенсії суддів – до 77,3 тис. грн (з 27 тис. грн).

Більше ніж у половини пенсіонерів в Україні (54%) розмір пенсійних виплат не перевищує 3 тис. грн. Більше 10 тисяч гривень отримують тільки 419 тисяч осіб (3,8%).

Раніше Лазебна оголосила, що з 4 березня з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року. Детальніше читайте в нашому матеріалі Пенсії, тарифи та YouTube: що змінюється з 1 червня 2021 року в Україні.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.

пенсії Марина Лазебна Пенсійний фонд України новини України
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