Вартість соняшникової олії б'є рекорди: українців попередили про новий зліт цін

В Україні подорожчала соняшникова олія / УНІАН

В Україні різко підскочила вартість соняшникової олії вітчизняного виробництва. На українських прилавках воно коштує дорожче ніж масло, яке відвезли на експорт в інші країни.

При цьому вітчизняні підприємства виробляють понад 5,5 мільйона тонн соняшникової олії. Українці споживають менше десятої частини від цього продукту, пише Сьогодні.

В українських магазинах масло коштує сьогодні від 66 гривень за 850 грамів до 72 гривень за 900 грамів, півлітра обійдеться українському покупцеві в 40 гривень. Але вже восени ціна на продукт може підскочити до 100 гривень за літр.

В Європі масло українського виробництва дешевше: в Бельгії — 1 євро 29 центів, в Німеччині — 1 євро 39 центів. Тобто приблизно 44 гривні за літр.

Експерти впевнені, що ціна завищена штучно. Економіст Олег Пендзін вважає, що мова йде про картельну змову через те, що всередині країни конкуренції немає. Потрібно звертатися Антимонопольний комітет.

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Аграрій Леонід Кірута вважає, що ціна на продукт не повинна перевищувати 25 гривень.

"Якщо це потужне хороше переробне підприємство, з однієї тонни соняшнику воно має близько 400 літрів олії на виході. Минулого року ми мали майже 1000 тонн. Рахуйте 400 тонн масла. Я не можу сказати, що воно 40 гривень має коштувати літр. Моє бачення - 25-30 гривень, не більше", – каже керівник фермерського господарства.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини в три рази продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше. Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні - 43 грн. Але це за півлітра.

Також, раніше Главред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.