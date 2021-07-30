УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Вартість соняшникової олії б'є рекорди: українців попередили про новий зліт цін

30 липня 2021, 08:57

В Європі масло українського виробництва значно дешевше.

масло
В Україні подорожчала соняшникова олія / УНІАН

В Україні різко підскочила вартість соняшникової олії вітчизняного виробництва. На українських прилавках воно коштує дорожче ніж масло, яке відвезли на експорт в інші країни.

При цьому вітчизняні підприємства виробляють понад 5,5 мільйона тонн соняшникової олії. Українці споживають менше десятої частини від цього продукту, пише Сьогодні.

В українських магазинах масло коштує сьогодні від 66 гривень за 850 грамів до 72 гривень за 900 грамів, півлітра обійдеться українському покупцеві в 40 гривень. Але вже восени ціна на продукт може підскочити до 100 гривень за літр.

В Європі масло українського виробництва дешевше: в Бельгії — 1 євро 29 центів, в Німеччині — 1 євро 39 центів. Тобто приблизно 44 гривні за літр.

Експерти впевнені, що ціна завищена штучно. Економіст Олег Пендзін вважає, що мова йде про картельну змову через те, що всередині країни конкуренції немає. Потрібно звертатися Антимонопольний комітет.

Реклама

Аграрій Леонід Кірута вважає, що ціна на продукт не повинна перевищувати 25 гривень.

"Якщо це потужне хороше переробне підприємство, з однієї тонни соняшнику воно має близько 400 літрів олії на виході. Минулого року ми мали майже 1000 тонн. Рахуйте 400 тонн масла. Я не можу сказати, що воно 40 гривень має коштувати літр. Моє бачення - 25-30 гривень, не більше", – каже керівник фермерського господарства.

читайте такожЦіни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартість

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини в три рази продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше. Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні - 43 грн. Але це за півлітра.

Також, раніше Главред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

олія олія ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «Вартість соняшникової олії б'є рекорди: українців попередили про новий зліт цін». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
День дружби 2021: сердечні привітання і милі листівки для друзівДень дружби 2021: сердечні привітання і милі листівки для друзів Ціна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по ГазпромуЦіна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому Названо три найбільш невдачливих знака ЗодіакуНазвано три найбільш невдачливих знака Зодіаку Мир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умовуМир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову Найкрасивіша українська модель топлес спокусливо прикрила груди ремінцемНайкрасивіша українська модель топлес спокусливо прикрила груди ремінцем

Останні новини

06:02

Можлива відставка Шмигаля: політолог дав прогноз, хто може стати новим прем'єром-міністром України

05:45

Коли День подруги 2021: теплі привітання, милі картинки і листівки

05:28

Вода для Криму і провал зусиль Росії: у Зеленського висміяли позов Москви до ЄСПЛ проти України Відео

05:02

Що ваші зуби говорять про ваше здоров'я: як ясна можуть "розповісти" про рак і ВІЛ Відео

04:22

Вчений передрік провал витівки Кремля забезпечити Крим водою з джерел під Азовським морем Відео

Реклама
03:50

Літнє жіноче взуття, яке соромно носити у 2021 році

02:16

Чисте повітря знижує ймовірність смертельного захворювання на 26% - вчені Відео

01:37

Коли Україна перетвориться на тропіки: синоптик дала несподіваний прогноз і назвала терміни Відео

00:51

"Інстаграмні відосики на хліб не намажеш": експерт пояснив, навіщо Зеленському відставка Шмигаля

00:20

Гороскоп на сьогодні 1 серпня для всіх знаків Зодіаку: неприємні сюрпризи, обман або знак згори Відео

31 липня, субота
23:54

Виявлено причину появи нових штамів коронавірусу Відео

23:14

У Туреччині затримали підозрюваного у підпалі лісів

22:40

У Харкові голий псих побився з копами на даху: один з поліцейських злетів з 3-метрової висоти Відео

22:22

Нищівний град і потужні зливи: Україну накриє небезпечний шторм Відео

21:58

"За два дні до смерті": агентів МакЅим розкритикували за небилиці і помилкові надії

21:33

Паралізована мати у квартирі з трупом сина: моторошні деталі смерті зірки Маршу Турецького

20:59

Британські фури катаються по Європі із зображенням карти України без Криму

20:37

Запуск СП-2 - загроза Україні та Європі: у США розкрили причину схвалення Байденом проекту Газпрому Відео

20:34

Кінець епохи пекельних маршруток: у Києві запровадили нові правила перевезень - що змінюється Відео

20:20

Білі фартухи і темні сукні: у Мережі спалахнув скандал через шкільну форму за мотивами СРСР

Реклама
19:49

Атака РФ на Україну обернеться потужним ударом: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2 Відео

19:48

"РФ важко зіскочити": Вітренко назвав головну умову нових переговорів щодо транзиту газу Відео

19:30

Путін "нацарював" на довічне ув'язнення Погляд

19:12

Привезли з Туреччини і Росії: у Миколаєві зафіксовано чотири випадки зараження штамом "Дельта" Відео

18:57

Чаус знову зникне: експерт розкрив несподіваний сценарій у справі скандального екссудді Відео

18:28

Купувала креветки, а виявився желатин: в Затоці туристка поскаржилася на шахрайство торговців Відео

18:11

"На славу Путіна": у Києві фанат "ДНР" влаштував стрілянину з вікна квартири Відео

17:55

"Не подобається - прошу самоліквідуватися": Вірастюк опублікував пост про російську мову в Україні

17:45

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: які завдання доведеться вирішувати цього місяця

17:37

Україна отримала нову партію в 1,5 млн доз китайської вакцини Sinovac Відео

17:28

Греція у вогні: за добу спалахнули 46 лісових пожеж Відео

16:53

"Голий з пов'язкою": на Вінниччині розповіли про появу Чауса в селі Мазурівка Відео

16:28

В Україну йде небезпечний циклон "Гвідо": які регіони зачепить негода Відео

16:26

Декомунізація в Україні: в РФ закотили істерику і згадали про "міжнародне право" Відео

16:11

Рекордні ціни на газ атакують Європу: маневри Газпрому стрясуть ринок палива вже взимку

15:48

"Ноги не тримають": Світоліна розповіла про складну перемогу в "бронзовому фіналі" Олімпіади-2020 Фото Відео

15:37

Кричали один на одного: у ФРН розповіли про конфлікт Меркель і Путіна через Україну Відео

15:20

Після рішення РНБО на "Укрзалізницю" чекають масштабні кадрові чистки - ЗМІ

14:48

Світоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі Фото

14:46

Битву програно, але війна триває: Україна вдарить по СП-2, щоб заблокувати запуск труби Відео

Реклама
14:41

В СБУ відповіли на звинувачення у викраденні Чауса і розповіли про його місцеперебування Відео

14:36

Комаровський назвав оптимальну температуру для кондиціонера в спеку

14:25

Помилка виконавців: експерт пояснив, чому СБУ і НАБУ зчепилися через Чауса Відео

14:20

Гороскоп на серпень 2021 для Тельця: що допоможе представникам знака уникнути руйнування долі

13:55

"Гопник" з "90-х" і "людина без совісті": як Данилюк вдарив в око Милованова на день народження Відео

13:38

Молочка, м'ясо, олія і цибуля: що і на скільки подорожчає в Україні восени

12:52

Тягли землею за волосся: у Черкасах одеські байкери жорстоко побили молоду пару Відео

12:17

Приголомшлива історія з Калуша: 60-річний Роман Гулак один виховує 11 дітей, яких усиновив

12:14

У Метінвесті розповіли деталі надзвичайної події на шахтоуправлінні "Покровське"

12:13

Убивство Мирослави Третяк: прокуратура назвала причину смерті 6-річної дівчинки Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти