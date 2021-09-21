Тарифи на опалення та гарячу воду злетять: кого і де змусять розщедритися

В Україні підвищать тарифи на комуналку / УНІАН

В Україні з початком опалювального сезону прогнозується зростання тарифів на опалення і гарячу воду.

Зростання тарифів в Україні неминуче, пояснила в ефірі ТСН експерт у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Стрімке зростання тарифів на опалення

Ситуацію, що склалася, вона пояснює тим, що держава залишила без пільг підприємства, що виробляють тепло, тому їм доводиться купувати газ за ринковою ціною, а це автоматично збільшує тариф для населення.

"Чернівці вже остаточно прийняли подорожчання на 70%. Одеса взагалі під великим питанням, чи буде у них опалювальний сезон. У Києві остаточно для населення ще не підвищується, але очікується з 2100 до 2400 гривень за одну гігакалорію", — говорить вона.

Тарифи на гарячу воду підскочать

У той же час в деяких регіонах, крім подорожчання опалення, очікується зростання вартості гарячої води. Нововведення обіцяють прийняти до початку опалювального сезону.

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"Найбільше подорожчання опалення відчують мешканці будинків, де частково встановлені прилади обліку або вони відсутні взагалі", — пояснила Ненно.

Ближче до зими ростуть ціни і на газ. Побутові споживачі, які не уклали річний контракт, повинні платити за щомісячними тарифами — це 25 гривень за кубометр.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.