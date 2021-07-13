Тарифи на тепло в Україні різко злетять: скільки будемо платити

У деяких регіонах тарифи на тепло злетять до 70%.
Вже цієї осені тарифи на тепло в Україні збільшаться на 40%, а в деяких регіонах - на 70%. Такі дані у Сніданку з 1+1 озвучили експерти Асоціації міст.
Зазначається, що підвищення стало можливим після того, як уряд передав право встановлювати ціни на комунальні послуги органам місцевого самоврядування.
Про наміри підняти тарифи вже заявили у Чернівцях, у Києві та Кременчуці Полтавської області.
Аналітики підрахували, що після підвищення тарифів, опалення в однокімнатній квартирі в середньому обійдеться в дві тисячі гривень. Трикімнатної - в чотири.
Як розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, після скасування урядом у травні дії Положення про ВСО, яке передбачало нижчу ціну газу для теплокомуненерго, теплопостачальні підприємства змушені купувати газ за ринковими цінами. Вони виросли, якщо порівняти з минулим роком.
"Це призведе до того, що вже цієї осені — не тільки в Києві, але і в ряді українських міст — тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30-40%. Країна матиме надзвичайні труднощі з початком і проходженням опалювального сезону", — говорить Пантелєєв.
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Він зазначив, що, наприклад, комунальне підприємство Київтеплоенерго зараз працює за цінами, встановленими ще в 2019 році. Тому підприємство в такому випадку буде змушене змінити тарифи на тепло вже з 1 жовтня.
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