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Транзит газу через Україну: експерт назвав мету Газпрому

8 квітня 2021, 02:35

Нафтогаз України вже зараз повинен почати переговори з Газпромом щодо підготовки до 2024 року, вважає Юрій Корольчук.

транзит газу
Завдання Росії - мінімізувати, але не відмовитися зовсім від транзиту через Україну / Фото Reuters

Російському Газпрому вигідно мінімізувати транзит газу через Україну, щоби після 2024 року новий контракт передбачав не умову "качай або плати", а використання газотранспортної ситеми (ГТС) України в режимі резервної системи.

Таку думку озвучив Главреду енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, згідно з контрактом з Газпромом, з 2021 року через українську ГТС повинен проходити мінімальний обсяг газу - близько 40 мільярдів кубометрів за принципом "качай або плати". Надалі Україна буде транзитувати через свою ГТС приблизно до 45 мільярдів кубометрів, але якщо відмовиться від транзиту Угорщина, то цей обсяг скоротиться до 35 мільярдів кубів.

"І якщо Нафтогаз вже зараз не почне переговори з Газпромом щодо підготовки до 2024 року, то в майбутньому ми можемо знову побачити повторення того, що було в 2019 році, коли нову угоду намагалися підписати кілька місяців поспіль", - вважає експерт.

Корольчук вважає, що завдання Росії - мінімізувати, але не відмовитися зовсім від транзиту через Україну. Українську ГТС в РФ хочуть використовувати в якості резервної.

"За таких умов ми будемо качати газ у разі необхідності, але не нашої, а ЄС або РФ - наприклад, в літній період, коли буде продовжуватися закачування газу в європейські газосховища або взимку, коли виникатиме додаткова потреба в газі, коли не буде вистачати поставок через Турецький та Північний потоки. Тоді транзит може становити максимум до 20 млрд кубометрів газу, а для нас це означає, що ми майже нічого не зможемо заробити, оскільки в такому режимі велика частина коштів буде йти на обслуговування мереж", - пояснив експерт.

Наприклад, якщо транзит газу скоротиться до 30 мільярдів, то заробити Україна зможе максимум 1 мільярд доларів при тому, що щороку в ГТС вкладають близько 500 мільйонів доларів.

Зниження транзиту газу відіб'ється і на українських споживачах. Корольчук пояснив, що якщо не буде транзитного газу і тиску в системі, тоді доведеться більше спалювати газу, і, відповідно підвищувати вартість транспортування цього блакитного палива до кінцевого споживача.

"Як наслідок - транспортна складова може зрости з нинішніх 15-20% до мінімум 50%", - резюмував він.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

Нагадаємо:

  • 4 квітня глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон заявив, що російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.
  • Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії будуть повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік.
  • Зараз на південному напрямку через Україну транзит виконується лише для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію та Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно.
  • Влітку 2020 року стало відомо, що Газпром почав демонтаж труб на території РФ, за якими раніше здійснювалися поставки газу в Україну.

Газпром газ Нафтогаз Турецький потік транзит газу Північний потік-2 Юрій Корольчук новини України
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