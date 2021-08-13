Транзит газу через Україну і сценарій щодо СП-2: експерт оголосила про план Б Києва і Вашингтона

Зеленський обговорить з Байденом альтернативний план щодо ситуації з транзитом газу через Україну - чиновниця / колаж УНІАН

Наразі немає конкретного рішення щодо продовження транзиту газу з Росії в Україну. Ніхто не знає, як в наступний момент поводитиме себе Москва – питання подальшого прокачування палива через українську ГТС ніким не гарантоване. У Києві хотіли б побачити конкретні плани домовленостей Берліна і Москви відносно газового питання і сценаріїв щодо Північного потоку-2, проте вже йде робота з США над альтернативним сценарієм, який президент Володимир Зеленський обговорить з главою Білого дому Джо Байденом. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла про те, що орієнтовного рішення щодо продовження транзиту газу через українську газотранспортну систему наразі немає. Ніхто не знає, як Росія поводитиме себе вже цієї зими. Немає можливості для реалізації гарантій, у тому числі і для канцлерки ФРН Ангели Меркель.

читайте такожТранзит газу до ЄС і Північний потік - 2: Меркель 22 серпня приїде в Україну на зустріч із Зеленським"Напрацьованого рішення ще немає, тому що є, то що називається, elephant in the room, це Росія. Як себе поводитиме Росія цієї зими, ніхто не знає, думаю, що канцлерка не виняток. Багато що залежить від Росії, і гарантувати постачання російського газу через територію України не може ніхто, тому що ми знаємо практику переривання транзитів, ми знаємо, як дотримуються контрактів, ми знаємо, що цивілізований підхід не притаманний Російській Федерації у відносинах з Україною. Що вона (Меркель) нам може гарантувати - не знаю", - зазначила радниця.

За її словами, у Києві хотіли б побачити хоча б приблизні плани щодо діалогу Німеччини з Росією відносно питання подальшого прокачування газу шляхом української ГТС і сценарію з СП-2. Україна з США вже працюють над додатковим сценарієм у тому випадку, якщо Росія відмовиться від транзиту газу в майбутньому.

"Сподіваюся, що ми побачимо якісь конкретні напрацювання щодо того, як проходитиме діалог, кому вона це доручає, як вона бачить можливість використання фондів, що вони збираються робити для того, щоб забезпечити застосування норм європейського законодавства до Північного потоку. Ми наразі цей сценарій (якщо Росія відмовиться від транзиту газу українською ГТС) відпрацьовуємо з американцями, це буде предметом дискусії під час візиту президента і міністра енергетики до США", - підкреслила Олена Зеркаль.

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Транзит газу через Україну

США і ФРН 21 липня заявили про ув'язнення угоди щодо Північному потоку-2. Документ має припускати низку компенсацій Україні, серед яких сприяння Німеччини щодо продовження російсько-українського договору відносно транзиту газу до Європи ще на 10 років.

В Офісі президента розкритикували домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. Прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров вважає, що документ є декларацією і нічого не гарантує Україні. Тому Київ продовжуватиме боротьбу з газопроводом Газпрому і вести перемовини із Заходом.

На Банковій заявили, що президент Володимир Зеленський під час візиту канцлерки ФРН Ангели Меркель до Києва має намір обговорити з лідеркою німецької держави гарантії безпеки для України у зв'язку з запуском газопроводу Північний потік-2.