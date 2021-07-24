Транзит газу через Україну - удар по планах РФ: названа головна проблема Києва після запуску СП-2

Росія платитиме Україні за транзит газу до 2025 року – Макогон / УНІАН

Головною проблемою для Києва після запуску газопроводу Північний потік-2 залишається питання забезпечення енергетичної безпеки держави. Допоки є транзит, країні гарантована військова безпека - українська ГТС один з основний транзитерів російського газу до Європи. Декларація США і ФРН не надає будь-яких серйозних гарантій щодо прокачування газу через українську ГТС. Однак незалежно від того, чи прокачуватиметься паливо магістраллю, Газпром за чинним договором щорічно платитиме за транзит 1,3 мільярда доларів. Про це заявив глава компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

"Основна наша проблема - це фактично забезпечення енергетичної безпеки України. Наразі транзит нам гарантує наявність ресурсу на території України, а також це гарантує нам як державі і військову безпеку. Допоки у нас є транзит, руки нашого північного сусіда це зв'язує, тому що Україна досі залишається одним з основних транзитерів російського газу до Європи", - розповів він у ефірі телеканалу Україна 24.

читайте такожУдар по Північному потоку-2 і жорсткі гарантії для України: у Зеленського поставили умову ЗаходуКрім того, чиновник акцентував увагу на тому, що наразі немає жодних гарантій збереження транзиту газу шляхом української ГТС після 2024 року. Угода Вашингтона і Берліна – це, скоріше, декларація, а не договір.

"Той документ, який я бачив - це більше декларація. Я не побачив там жодних запобіжників того, що транзит залишиться. Ми не вважаємо, що це угода. Більш того, ми не були стороною цих перегмовин між Німеччиною і США", - уточнив Макогон.

Також він додав, що чинний контракт між Києвом і Москвою з постачання газу гарантує Україні до 2025 року виплати в розмірі 1,3 мільярда доларів незалежно від того, чи йтиме газ українською трубою.

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"Тому, незалежно від наявності фізичного транзиту через Україну, "Газпром" до 2025 року платитиме приблизно 1,3 млрд доларів за транспортування 40 млрд кубометрів газу на рік. У нас є також додаткові потужності, які ми постійно пропонуємо. За всю історію транзиту газу через Україну жодного разу не було зупинки транзиту з вини української ГТС", - підкреслив Сергій Макогон.

Транзит газу через Україну

Президент України Володимир Зеленський у червні закликав США і Євросоюз зупинити реалізацію СП-2. За його словами, запуск газопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.

Кандидат на пост канцлера Німеччини Армін Лашет попереджав Росію про те, що якщо Путін використовуватиме Північний потік-2 у якості зброї проти України, Євросоюз може відключити російський трубопровід.

Дипломат Костянтин Грищенко припустив сценарій, за якого канцлером ФРН може стати кандидат від Партії зелених. У такому випадку запуск СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки.

США і Німеччина 21 липня досягли домовленості щодо Північному потоку-2, яка передбачає продовження транзитного договору між Україною і Росією, який завершується у 2024 році, ще на 10 років. При цьому Берлін повинен буде впровадити національні санкції і закликати ЄС запустити ембарго проти Москви у разі агресії російської держави щодо Києва.

На думку радника Держдепу Дерека Шолля, найгіршим сценарієм для Києва може стати запуск СП-2 без будь-яких компенсацій Україні. Однак американська, німецька та українська сторони працюють над тим, щоб цього не сталося.