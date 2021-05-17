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У Зеленського назвали умови для отримання грошей від МВФ

17 травня 2021, 20:49
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За словами Устенка, якщо все піде за планом - гроші від МВФ не доведеться довго чекати.

МВФ емблема
Коли Україна отримає транш МВФ / Reuters

Україна може отримати довгоочікуваний транш від Міжнародного валютного фонду вже у вересні 2021 року. Однак важливо, щоб за всі вимоги Рада встигла проголосувати в червні.

Як заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, необхідні для продовження співпраці з МВФ закони вже знаходяться в парламенті.

"Залишилося, щоб депутати Верховної Ради проголосували за ті законодавчі проекти, які були відправлені до Верховної Ради. Йдеться про судову систему, про реформування судової системи, антикорупційну реформу, підвищення незалежності НБУ", - сказав він.

За словами Устенка, якщо все піде за планом - гроші від МВФ не доведеться довго чекати.

"У серпні, як і завжди, ми очікуємо тривалі канікули МВФ. Треба поспішати, щоб це рішення було прийнято до серпня. Ось чому ми очікуємо, що в червні Рада повинна все проголосувати. Тоді у вересні ми зможемо отримати гроші від МВФ. Це дозволить сформувати фінансову подушку безпеки для України", - підкреслив він.

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Радник президента також зазначив, що співпраця з МВФ є дуже важливою, але не варто її ідеалізувати.

"Незважаючи на великі виплати, які повинні відбутися у вересні, нехай ми отримаємо 2 мільярди доларів – це лише перекриває 10% від загальної потреби в боргах. У 2021 році ми повинні виплатити 600 мільярдів гривень боргів", – підсумував Устенко.

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Співпраця України і МВФ - про що раніше повідомляв Главред:

  • МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора $5 млрд доларів. Перші $2,1 млрд Київ вже отримав.
  • Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще $3,5 млрд, проте надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.
  • У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
  • Радник глави ОП Тимофій Милованов звинувачував МВФ у тому, що перед тим, як випустити прес-реліз, Фонд не поінформували офіційний Київ. Українська влада була вкрай здивована таким рішенням - на той момент ще не було офіційної позиції України з даного питання, тоді як повідомлення МВФ вже пішли в ЗМІ.
  • 7 квітня у Зеленського назвали терміни підписання чергової угоди в МВФ. Бажано, щоб потрібні документи були підписані до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.

МВФ транш Олег Устенко
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