У Зеленського пояснили, коли чекати грошей від МВФ

До липня українській владі необхідно виконати всі вимоги свого головного кредитору.
Київ розраховує, що перший перегляд програми з Міжнародним валютним фондом закінчиться до липня 2021 року - і тоді на новий кредит від МВФ Україна може розраховувати вже у вересні.
"У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Найкрайніший бажаний термін, коли питання по Україні має бути винесене на раду директорів Фонду - липень, адже в серпні в МВФ місяць відпусток", - пояснив ситуацію в інтерв'ю РБК-Україна радник президента України з питань економіки Олег Устенко.
Він підкреслив, що до липня українській владі необхідно виконати всі вимоги свого головного кредитору. При цьому Устенко запевнив, що "вже багато зроблено".
"З боку Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони також про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки і закон про Нацбанк, які підвищують його незалежність", – уточнив представник Зеленського.
Співпраця України та МВФ
- МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора $5 млрд доларів. Перші $2,1 млрд Київ вже отримав.
- Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще $3,5 млрд, проте надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.
- У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
- Радник глави ОП Тимофій Милованов звинувачував МВФ у тому, що перед тим, як випустити прес-реліз, Фонд не поінформували офіційний Київ. Українська влада була вкрай здивована таким рішенням - на той момент ще не було офіційної позиції України з даного питання, тоді як повідомлення МВФ вже пішли в ЗМІ.
- 7 квітня у Зеленського назвали терміни підписання чергової угоди в МВФ. Бажано, щоб потрібні документи були підписані до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.