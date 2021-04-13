У Зеленського пояснили, коли чекати грошей від МВФ

У Зеленського оцінили шанси на отримання кредиту МВФ / УНІАН

Київ розраховує, що перший перегляд програми з Міжнародним валютним фондом закінчиться до липня 2021 року - і тоді на новий кредит від МВФ Україна може розраховувати вже у вересні.

"У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Найкрайніший бажаний термін, коли питання по Україні має бути винесене на раду директорів Фонду - липень, адже в серпні в МВФ місяць відпусток", - пояснив ситуацію в інтерв'ю РБК-Україна радник президента України з питань економіки Олег Устенко.

Він підкреслив, що до липня українській владі необхідно виконати всі вимоги свого головного кредитору. При цьому Устенко запевнив, що "вже багато зроблено".

"З боку Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони також про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки і закон про Нацбанк, які підвищують його незалежність", – уточнив представник Зеленського.

Співпраця України та МВФ