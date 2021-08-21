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Удар по кишені звичайного українця: названо продукти, які подорожчають восени

21 серпня 2021, 10:42
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Здається, що злетять ціни практично на всі продукти харчування. І цей процес не зупинити, вважає Наталія Рекута.

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Експертка назвала продукти, які зростуть в ціні цієї осені / ua.depositphotos.com

Восени в Україні традиційно подорожчає низка продуктів харчування. Що і на скільки виросте в ціні - спрогнозувала експертка.

Директорка однієї з торгових мереж у Вінниці Наталія Рекута вважає, що подорожчання торкнеться свинини, яєць та інших молочних продуктів, передає РБК-Україна.

"За 20 років у сфері торгівлі я переконалася, що деякі харчі незмінно дорожчають восени. Такий процес не зупинити", - зазначила експертка.

Також виростуть в ціні крупи та соняшникова олія.

"Серед причин подорожчання: зростання попиту на західних ринках логічно призводить до зростання цін на внутрішньому. Розумієте, виробнику просто немає сенсу, по-перше, продавати дешевше, а по-друге, витрачати кошти на зберігання продукції (оренда приміщень і ємностей). Збільшення експорту вплине і на наш улюблений стратегічний продукт, як кажуть, "національну валюту" - сало", - пояснила Рекута.

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На подорожчання чаю, кави та риби вплине курс долара.

"Можу з досвіду стверджувати, що і горезвісний курс долара призведе до нових цінників на каву, чай і рибу. Шкода, але тут у нас теж немає важелів впливу на ситуацію", - зазначила вона.

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Крім того, дорожче доведеться платити і за такий товар першої необхідності як хліб.

"Підвищення цін на електроенергію, паливо, рецептурні суміші змусить хлібозаводи і пекарні так само переглянути свою цінову політику", - прогнозує Рекута.

Ціни на продукти в Україні - про що раніше писав Главред:

Ціни на м'ясо в Україні підвищилися за півроку в магазинах і на ринках. Таке подорожчання пояснюють зростанням витрат на виробництво, а також споживчою інфляцією.

В Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Крім того, цукор і масло подорожчали майже вдвічі в порівнянні з минулим роком, а ціни на яйця злетіли майже на 30%. Соняшникова олія в Україні підскочила в ціні майже удвічі, якщо порівнювати з показниками літа 2020 року.

viber
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