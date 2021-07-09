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Україна і МВФ знайшли компроміс: у Мінфіні назвали останній камінь спотикання

9 липня 2021, 13:57
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Україна на шляху досягнення Staff level agreement з МВФ найближчим часом.

МВФ і Україна досягли компромісу
Україна досягла прогресу в переговорах з МВФ / УНІАН

У Вашингтоні представники офіційної української делегації та представники Міжнародного валютного фонду провели ряд зустрічей і досягли компромісу з низки питань, розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, компроміс досягнуто з питання антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та з питання незалежності НАБУ, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін і досягти компромісу з низки питань, зокрема, антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та з питань незалежності НАБУ", – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в ході робочого візиту в США міністр фінансів Сергій Марченко провів ряд зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці. Зокрема, відбулися переговори з директором Європейського департаменту Альфредом Камером, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом, головою місії МВФ Іванною Владковою Холлар, постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном та іншими представниками Фонду.

"Однак експерти МВФ зазначили, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль, що вимагає відповідної реакції з боку української влади. Сторони домовилися про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом", - додав Мінфін.

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Міністр фінансів зазначив, що Верховна Рада України в короткий термін прийняла ряд законопроектів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ, зазначено в повідомленні.

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"Підтримка МВФ дуже важлива для України. І я вдячний за підтримку в проведенні реформ. Економічна ситуація в країні поліпшується, але для забезпечення макроекономічної стабільності України надзвичайно важливо бути в програмі співпраці з МВФ", - додав Марченко.

Співпраця України з МВФ:

Раніше в МВФ зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.

10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд як і раніше знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".

Мінфін МВФ Сергій Марченко новини України
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