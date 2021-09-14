Україна очікує 750 млн доларів від МВФ у грудні, всі умови виконані – Шмигаль

МВФ дасть Україні транш розміром 750 мільйонів / УНІАН

У Кабміні очікують, що допомога від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 750 мільйонів доларів надійде в кінці листопада – початку грудні. Україна виконала всі умови, передбачені в меморандумі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ця місія буде завершальною в підготовці видачі наступного траншу. Ми виконали всі умови, всі бенч-маркові показники, які були прописані. Кінець листопада – початок грудня – це дата, коли можливий транш МВФ", – сказав він в ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

Шмигаль додав, що найімовірніше місія буде проходити онлайн через карантинні обмеження. Він пояснив, що після завершення місії ще п'ять-сім тижнів буде проходити підготовка і засідання ради МВФ. Після цього можливе отримання траншу.

Прем'єр наголосив, що в Кабміні не бачать бар'єрів для отримання траншу. "На сьогодні ми не бачимо бар'єрів, щоб позитивно завершити місію і отримати транш", – додав Шмигаль.

Наприкінці серпня МВФ надав Україні 2,7 мільярда

23 серпня МВФ направив в Україну 2,7 мільярда доларів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це був не кредит, а безповоротна допомога. В уряді зазначили, що планують спрямувати ці кошти на відновлення економіки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також в Кабміні відзначили, що ці 2,7 мільярда ніяк не вплинуть на отримання траншу в рамках програми stand by.

Що відомо про отримання Україною чергового траншу: