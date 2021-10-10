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Україна закликала до нової угоди з Газпромом і ставить Росії жорстку умову щодо транзиту газу

10 жовтня 2021, 14:11

В Україні не буде проблем з опалювальним сезоном – запасів газу в сховищах достатньо, сказала Ольга Стефанишина.

Газ ціни
Україна має намір домовлятися з Росією про новий контракт на транзит газу до Європи - Стефанишина / Reuters

Офіційному Києву слід обговорювати з Москвою деталі нового договору щодо транзиту газу, однак умови контракту повинні відповідати європейським правилам. Україна на оптимальному рівні проведе осінньо-зимовий опалювальний період, тому що держава має в своєму розпорядженні достатні запаси палива в своїх сховищах. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

У інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про те, що опалювальний період на сезон осінь-зима не знаходиться під загрозою. В українських газових сховищах достатньо обсягів палива для того, щоб на оптимальному рівні провести опалювальний сезон.читайте такожГТС України буде втрачено, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Ми нормально пройдемо осінньо-зимовий період. Ми як європейська країна, яка працює за європейськими нормами, маємо достатні запаси газу в наших сховищах", - зазначила міністерка.

За її словами, чинна угода України з Росією щодо транзиту газу заснована на європейських нормах. Київ повинен домовлятися з Москвою про те, щоб транзит газу було збережено, проте тільки на базі діючих правил Європи.

"Навіть чинна угода з Російською Федерацією базується на європейських нормах. Тому нам обов'язково необхідно буде домовлятися, тому що нам потрібно говорити про наступний контракт, збереження транзиту газу, але виключно на основі європейських правил", - підкреслила Ольга Стефанишина.

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Дивіться відео ТСН - Україна звернулася за допомогою до НАТО з питання транзиту газу до Європи

Транзит газу через Україну

Сполучені Штати Америки і Німеччина 21 липня оголосили про угоду щодо запуску Північного потоку-2. Умови домовленостей покладають на Німеччину зобов'язання, що передбачають надання допомоги Києву в продовженні угоди щодо транзиту російського газу через територію України. Чинний контракт між Нафтогазом і Газпромом було підписано у грудні 2019 року, він закінчується у 2024 році.

Директор компанії ГТС України Сергій Макогон заявляв, що декларація Вашингтона і Берліна щодо СП-2 нічого не гарантує Україні в питанні подальшого транспортування палива. Втім, Газпром за контрактом до 2024 року все одно змушений буде сплатити Нафтогазу 1,3 мільярда доларів на рік, навіть у тому випадку, якщо постачань газу через українську трубу не буде.

Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу через Україну Георга Вальдерзе. Берлін почав виконання своїх зобов'язань в рамках угоди з Вашингтоном щодо Північного потоку-2. Завданням Німеччини є забезпечення продовження договору Нафтогазу і Газпрому строком до 10 років на прийнятних для всіх сторін умовах.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко 15 вересня заявляв, що компанія готова продовжити договір з Газпромом на транзит газу до Європи. Однак Україна наполягатиме на тому, щоб збереглися ті обсяги палива, які наразі йдуть до ЄС згідно з контрактами з європейськими компаніями.

Вітренко не виключив сценарію, за якого Росія повністю припинить прокачування газу до Європи через українську ГТС. При цьому, за його словами, газова криза в Євросоюзі не вирішиться, оскільки Газпром не має наміру збільшувати обсяги прокачування газу через трубу України.

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