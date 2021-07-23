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Україна влаштує битву з СП-2 за транзит газу до Європи: названо головну перевагу української ГТС

23 липня 2021, 21:37

Сумніви Кремля щодо зростання попиту на газ у Європі ставлять під питання доцільність запуску Північного потоку-2, вважає Ольга Белькова.

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Українська ГТС здатна прокачати 146 млрд. куб. м газу на рік до Європи, тоді як пропускна здатність СП-2 в 3,6 разів менше / Reuters

Газотранспортна система України (ГТС) готова до конкуренції за транзит газу, у тому числі і з Північним потоком-2. Сумніви росіян щодо технічного стану української труби ніби вказують на те, що Європу готують до будь-якої різкої "несправності" магістралі. Українська ГТС здатна прокачувати 146 мільярдів кубометрів газу на рік, що фактично в 3,6 разів вище пропускної здатності трубопроводу Газпрому. При цьому труба протягом 30 років безперебійно забезпечує Європу газом, у той час, коли російські морські газопроводи не можуть похвалитися гнучкістю. Про це заявила директорка з питань взаємодії з органами державної влади та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.

У коментарі виданню Укрінформ вона сказала про те, що в контексті гарантій США і Німеччини, Росія почала висувати нові умови пролонгації транзиту палива через українську територію. Українська ГТС працює ефективно, дотримується правил гри і готова до конкуренції. Сумніви росіян в її функціях викликають підозри.читайте такожУдар по Північному потоку-2 і жорсткі гарантії для України: у Зеленського поставили умову Заходу

"Українська ГТС діє відповідно до законодавства, яке визнано на рівні ЄС повністю відповідним вимогам газових директив. Наші тарифи є прозорими і зрозумілими. Ми готові конкурувати, якщо подібні правила будуть застосовані повністю і до інших маршрутів. Без усіляких винятків. А подібні "сумніви" з російської сторони щодо технічного стану нашої ГТС наштовхують на думку, що нас готують до якоїсь раптової "несправності". І якраз такі сигнали повинні викликати додаткову стурбованість у ЄС", - вважає Бєлькова.

При цьому вона акцентувала увагу на тому, що магістраль України протягом 30 років працює на ринку, забезпечуючи безперебійний транзит газу до Європи. Наприклад, ГТС готова прокачувати 146 мільярдів кубометрів газу на рік, у той час, коли Північний потік-2 – тільки 40 млрд.куб. м. ГТС може похвалитися гнучкістю і вже зараз готова до конкуренції з трубопроводами.

"Ми здатні транспортувати 146 млрд куб.м газу на рік, тобто в 3,6 рази більше, ніж за чинною угодою з Газпромом (40 млрд куб. м на рік). Завдяки маневреності і гнучкості нашої ГТС транзит російського газу до країн Європи жодного разу не зупинявся. Натомість російські морські газопроводи подібної гнучкості забезпечити не можуть. За загальними показниками надійності ми не поступаємося іншим газопроводам і цілком здатні конкурувати вже зараз", - зазначила чиновниця.

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Також вона підкреслила, що сумніви Кремля у тому, чи буде збільшуватися попит на газ у Європі, вже сигналізує про доцільність введення до експлуатації Північного потоку-2. Вже зараз у Європі і без СП-2 існує понад 100 мільярдів кубометрів потужностей, які не задіяні і є зайвими.

Транзит газу через Україну

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на початку липня заявляв, що Газпром вже шантажує Європу питанням постачання газу. Цього року росіяни зарезервували на 20 мільярдів кубічних метрів менше потужностей для прокачування газу шляхом української ГТС. Фактично Росія поставила Європу перед вибором: або запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачаннями через ГТС України.

У компанії-операторі ГТС України стверджували, що через маневри Газпрому ціна на газ у Європі досягла максимальних показників з 2008 року. Україна пропонувала вирішити питання з газом для ЄС, проте Газпром не цікавиться такою можливістю.

Втім, 19 липня стало відомо, що Газпром забронював всі 15 млн. куб. м потужностей, які були виставлені українською газотранспортною системою на аукціон.

21 липня США і Німеччина підписали угоду щодо Північного потоку-2. Декларація повинна гарантувати підписання нового газового контракту між Росією і Україною ще на 10 років. Чинна угода закінчується у 2024 році.

ГТС Північний потік-2 транзит газу в Європу новини України
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