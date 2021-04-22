Україна обклала високими митами імпорт автобусів і вантажівок з Білорусі

Рішення прийнято у відповідь на дискримінаційні та недружні дії Мінська.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України прийняла рішення запровадити спеціальні імпортні мита на техніку з Білорусі.
Під дію мита потрапить імпорт автобусів (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія), вантажівок з дизельними двигунами і повною масою 5-20 т і більше 20 т (виняток зроблені для автомобільних шасі), йдеться в повідомленні, опублікованому в Урядовому кур'єрі.
Крім того, мито вводиться на вантажні автомобілі для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу та автомобілі-майстерні.
Відзначимо, що ставка спеціального мита складе 35% від митної вартості, йдеться в рішенні комісії.
У документі повідомляється, що рішення прийнято на підставі матеріалів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в якому викладені факти дискримінаційних і недружніх дій з боку Білорусі.
Зокрема, до таких належать утилізаційний збір, який стягується при ввезенні в нашу країну колісних транспортних засобів з України, а також нерівні умови участі в державних закупівлях.
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Санкції проти режиму Олександра Лукашенка:
- Наприкінці 2020 року Євросоюз прийняв третій пакет санкцій проти правлячого режиму Білорусі. Під обмеження потрапили 29 фізичних осіб та 7 компаній, які, як вважають у Брюсселі, пов'язані з політикою Олександра Лукашенка.
- У свою чергу в Україні заявили, що а готові до проведення переговорів з Мінськом в рамках Платформи Люблінський трикутник, учасниками якої також є Польща і Литва. Для реалізації переговорного процесу Мінськ повинен продемонструвати політичну волю.