Україна обклала високими митами імпорт автобусів і вантажівок з Білорусі

Україна відповіла на недружні дії Білорусі / УНІАН

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України прийняла рішення запровадити спеціальні імпортні мита на техніку з Білорусі.

Під дію мита потрапить імпорт автобусів (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія), вантажівок з дизельними двигунами і повною масою 5-20 т і більше 20 т (виняток зроблені для автомобільних шасі), йдеться в повідомленні, опублікованому в Урядовому кур'єрі.

Крім того, мито вводиться на вантажні автомобілі для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу та автомобілі-майстерні.

Відзначимо, що ставка спеціального мита складе 35% від митної вартості, йдеться в рішенні комісії.

У документі повідомляється, що рішення прийнято на підставі матеріалів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в якому викладені факти дискримінаційних і недружніх дій з боку Білорусі.

Зокрема, до таких належать утилізаційний збір, який стягується при ввезенні в нашу країну колісних транспортних засобів з України, а також нерівні умови участі в державних закупівлях.

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