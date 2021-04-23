Українцям готують новий податок: кого і за що змусять платити більше

Міністерство фінансів запропонувало внести поправки до Податкового кодексу.
В Україні планується розширити базу оподаткування новим транспортним податком.
З відповідною ініціативою виступило Міністерство фінансів у законопроекті, яким передбачено внесення поправок до Податкового кодексу, пише Економічна правда.
Відповідно до новації Мінфіну, в Україні податком на транспорт будуть обкладати автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто більше 1,2 мільйона гривня.
У матеріалі пояснюється, що в разі, якщо вартість автомобіля більше цієї суми-щорічно протягом п'яти років, доведеться платити за 25 тисяч грн.
Підкреслюється, що оподаткуванням пропонується обкласти всіх автомобілі, які перевищують вартість в 43 тисячі долар.
Додамо, що відповідно до чинного Податкового кодексу, податком обкладаються автомобілі вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних заробітних плат), або 80 тисяч доларів.
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Які податки можуть переглянути в Україні:
Не виключено, що ставки податків можуть переглянути, так як парламент незабаром може розглянути законопроекти, подані президентом і стосуються декларування доходів громадян.
Зокрема, до "пільгових" активів, тобто до об'єктів, які можна не декларувати зовсім, пропонується віднести:
- квартиру не більше 120 кв. м. або житловий будинок до 240 кв. м.;
- нежитлові комерційні будівлі до 60 кв. м;
- земельні ділянки в межах площ для приватизації;
- один особистий транспортний засіб некомерційного використання об'ємом двигуна до 3 000 куб. см, або вартістю до 375 мінімальних зарплат станом на 1 січня 2021 р., або пасажиромісткістю до 10 чол.,
- інші активи, вартість яких на дату завершення періоду декларування становить сумарно не більше 400 000 грн.