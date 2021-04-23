Українцям готують новий податок: кого і за що змусять платити більше

Українцям світить новий податок на автомобілі / УНІАН

В Україні планується розширити базу оподаткування новим транспортним податком.

З відповідною ініціативою виступило Міністерство фінансів у законопроекті, яким передбачено внесення поправок до Податкового кодексу, пише Економічна правда.

Відповідно до новації Мінфіну, в Україні податком на транспорт будуть обкладати автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто більше 1,2 мільйона гривня.

У матеріалі пояснюється, що в разі, якщо вартість автомобіля більше цієї суми-щорічно протягом п'яти років, доведеться платити за 25 тисяч грн.

Підкреслюється, що оподаткуванням пропонується обкласти всіх автомобілі, які перевищують вартість в 43 тисячі долар.

Додамо, що відповідно до чинного Податкового кодексу, податком обкладаються автомобілі вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних заробітних плат), або 80 тисяч доларів.

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Які податки можуть переглянути в Україні:

Не виключено, що ставки податків можуть переглянути, так як парламент незабаром може розглянути законопроекти, подані президентом і стосуються декларування доходів громадян.

Зокрема, до "пільгових" активів, тобто до об'єктів, які можна не декларувати зовсім, пропонується віднести: