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Українцям назвали річний тариф на газ: хто заплатить більше

24 квітня 2021, 20:49
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Термін дії річної пропозиції не залежить від початку постачання газу споживачеві.

Річний тариф на газ оголосили в Україні
Побутові споживачі дізналися річний тариф на газ / УНІАН

Базовий річний тариф на газ оголосила київська Торгова електрична компанія ТЕК.

Встановлено тариф у розмірі 10,8 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ, але без урахування транспортування), йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Місячний тариф ТЕК на травень становить 9,9 гривень за кубометр газу (з ПДВ, без транспортування).

У свою чергу Чернівецька обласна енергопостачальна компаніявстановила тариф у розмірі 13,5 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ і транспортування).

Місячний тариф на травень становить 8,5 гривень за кубометр (з ПДВ і транспортуванням).

Компанія Чернівцігаз збут запропонувала тариф Твій газ річний для населення з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року в розмірі 7, 99 грн / куб. м (з урахуванням ПДВ і транспортування).

Також тариф на травень оголосило підприємство Євода Трейд КП Луцькводоканал у розмірі 9,85 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ).

читайте такожУкраїнців попередили про різке зростання комунальних тарифів: що подорожчає

Тарифи на газ в Україні:

  • 27 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні не будуть рости.
  • 18 січня тариф на газ для населення в Україні знижено: гранична ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн за кубометр. Ця сума вже включає ПДВ і плату за транспортування блакитного палива до внутрішніх точок виходу з ГТС магістральними газопроводами.
  • 13 січня в офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до 30% у своїх комунальних платіжках.
  • Глава уряду Денис Шмигаль в середу, 13 січня, заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і мають намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
  • 11 січня президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
  • Раніше в Україні прокотилася хвиля протестів через підвищення комунальних тарифів. З 1 січня в Україні почала діяти нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу. Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
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