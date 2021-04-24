Українцям назвали річний тариф на газ: хто заплатить більше

Побутові споживачі дізналися річний тариф на газ / УНІАН

Базовий річний тариф на газ оголосила київська Торгова електрична компанія ТЕК.

Встановлено тариф у розмірі 10,8 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ, але без урахування транспортування), йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Місячний тариф ТЕК на травень становить 9,9 гривень за кубометр газу (з ПДВ, без транспортування).

У свою чергу Чернівецька обласна енергопостачальна компаніявстановила тариф у розмірі 13,5 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ і транспортування).

Місячний тариф на травень становить 8,5 гривень за кубометр (з ПДВ і транспортуванням).

Компанія Чернівцігаз збут запропонувала тариф Твій газ річний для населення з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року в розмірі 7, 99 грн / куб. м (з урахуванням ПДВ і транспортування).

Також тариф на травень оголосило підприємство Євода Трейд КП Луцькводоканал у розмірі 9,85 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ).

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Тарифи на газ в Україні: