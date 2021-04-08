Українцям пояснили, як уникати повернення грошей через переплату пенсій

У Пенсійному фонді України пояснили, як правильно і без порушення закону надходити жителям країни, які отримали на руки переплати пенсій.
Переплати пенсій виникають через несвоєчасне повідомлення органів Пенсійного фонду про працевлаштування, тому періодично громадянам необхідно повертати надлишок виплачених грошових коштів. Про це повідомляють представники Головного управління Пенсійного фонду в Київській області.
Як кажуть чиновники, якщо пенсіонер працює, то це впливає на його право отримувати доплати, надбавки та підвищення. Наприклад, всім незайнятим пенсіонерам, у яких є на утриманні діти у віці до 18 років, встановлюється надбавка в розмірі 150 гривень, але під час працевлаштування вона знімається. Деякі варіанти працевлаштування взагалі припускають скасування пенсійних виплат.
При призначенні або перерахунку пенсії одержувач повідомляється, що при працевлаштуванні він протягом десяти днів повинен проінформувати про це в органи Пенсійного фонду. Якщо ці дані будуть отримані при звірці, то, згідно з частиною першою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" надміру виплачені кошти можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються ПФУ або в судовому порядку.
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Пенсії в Україні - що повідомлялося раніше:
- У березні 2021 року для українських пенсіонерів провели індексацію пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зізнався, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.
- Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.
- Пізніше чиновниця стверджувала, що пенсії в розмірі як мінімум 7 тисяч гривень можливі для майбутніх поколінь українців лише при переході на накопичувальну систему.