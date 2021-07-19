Українцям пообіцяли підвищення мінімальної зарплати до 7,7 тис. гривень і назвали терміни

Українцям пообіцяли підвищення мінімалки / УНІАН

В Україні в 2022 році мінімальна зарплата зросте до 7,7 тисяч гривень, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми розраховуємо, що наступного року збільшимо (мінімальну зарплату – ред.) до 7,7 тисяч. Далі буде зростання інфляції на 2%, тому досить помірно закладаємо зростання соціальних показників", - сказав він в ефірі каналу Україна 24.

Глава Мінфіну підкреслив, що в Державному бюджеті за різні роки є нерозподілені витрати – від 50 до 100 млрд грн, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму і пенсійних виплат.

"Це вже буде пріоритетом і буде враховуватися при формуванні держбюджету на 2022-2024 роки. Кошти на збільшення цих виплат є", - додав міністр.

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Як відомо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн. З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати в Україні у наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.