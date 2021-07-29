Українцям накрутили ціни на газ: кому доведеться розщедритися з 1 серпня

В Україні змінять ціни на газ / УНІАН

В Україні окремим побутовим споживачам з 1 серпня доведеться платити за газ більше, ніж місяцем раніше.

Про зміну тарифів для споживачів, які перейшли на місячний тариф, повідомляє компанія ТАС Енергія країни.

Відзначимо, що у компанії виявився найвищий тариф у серпні - 16,99 гривень за кубометр "блакитного палива".

Звернемо увагу, що компанія свій новий тариф позиціонує як "найвигідніший тариф на газ".

При цьому термін дії тарифу встановлено на період серпень-вересень.

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У той же час компанія КиївГазЕнерджи пропонує газ клієнтам за ціною 15,764 гривень за кубометр.

Разом з тим найнижчі ціни заявили компанії Галнафтогаз і Стрийнафтогаз — 7,99 грн за кубометр, Маргаз (8,79 гривень), Чернівецька обласна енергопостачальна компанія (9,35 гривень) і Житомирська обласна енергопостачальна компанія (11,90 гривень за кубометр).

Додамо, що ціни газопостачальники вказують без урахування вартості доставки. А за розподіл палива операторам газорозподільних мереж люди платять окремо.

/ gazpravda.com.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Зокрема, ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.