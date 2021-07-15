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Українців готують до різкого зростання тарифів на опалення: кого змусять розщедритися

15 липня 2021, 16:15

"Капкан" Нафтогазу зажене тепловиків у нові борги, впевнений Олександр Душенко.

Тарифи на опалення в Україні зростуть
За опалення українцям доведеться платити більше / УНІАН

В Україні споживачі почали отримувати авансові рахунки за опалення. Людей просять заплатити наперед задовго до початку опалювального сезону.

Як розповів виданню Strana керівник КП Тепловик Олександр Душенко, від комунальників вимагають передоплату за газ, тому вони ведуть переговори з місцевою владою про передоплату наперед за кілька місяців для того, щоб були кошти на закупівлю газу.

Він уточнив, що в договорі з Нафтогазом є пункт, за яким є зобов'язання дати згоду банку на безакцептне списання коштів з рахунків (без узгодження з власників рахунку, - ред.) в якості оплати за газ.

Крім того, також прописуються рекордні штрафи до 10% від вартості всього обсягу газу, незважаючи на те, яка його частина вже оплачена, говорить глава КП Тепловик.

За його словами, Нафтогаз пропонує так звані розрахункові обсяги за ціною близько 7,4 тисячі гривень за тисячу кубів (середній показник споживання газу за останні три роки): "Це - капкан, який зажене тепловиків у нові борги".

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Душенко додав, що ситуація, що склалася, створює умови для зростання тарифів по всій країні.

"У Києві заявили про зростання тарифів приблизно на 40%, у Полтаві - на 36%, у Кременчуці - на 53%, в Одесі - на 56%, у Тернополі - до 70% і т.д. "у нас орієнтовне зростання тарифу складе 65% - гігакалорія коштуватиме 2,6-2,7 тисяч гривень замість нинішніх 1746 гривень. Розумію, що для багатьох споживачів сума - непідйомна. Але іншого виходу у нас просто немає", - резюмував він.

читайте такожВ Україні з 1 серпня змінюють тариф на електроенергію: хто заплатить більше

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. Підняти вартість кіловата для побутового споживача обіцяють вже з 1 липня 2021 року.

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