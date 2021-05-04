Українців попередили про різке подорожчання продуктів влітку

Експерт назвав причину, чому ціни на продукти харчування будуть вище, ніж минулого року.
Ціни на продукти цього літа будуть значно вищими, ніж минулого року. Економічний експерт Борис Кушнірук назвав причини різкого подорожчання продуктів харчування.
"Очевидно, щорічно, починаючи з літа, ціни на продукти харчування знижуються. Це стосується молочки, яєць, м'яса, фруктів нового врожаю — ціни на все це будуть зменшуватися, хоча вони не вийдуть на рівень минулого року", — сказав він.
Експерт пояснив, чому зростають ціни на продукти.
"Очевидно, що ми маємо проблему, пов'язану з тим, що зростання витрат на паливо, хімікати, на зарплати робітникам — це неминуче призводить до того, що ціни істотно зростуть, і вони будуть значно вище, ніж минулого року, якщо брати літо минулого і цього року", — сказав експерт, передає Україна 24.
читайте такожЦіни на цукор і масло в Україні: скільки коштуватимуть популярні продукти в травні
Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:
- Економіст Олег Пендзін заявив, що зростання цін на продукти харчування в Україні є неминучою тенденцією в найближчому майбутньому. Однак ціни будуть рости в межах купівельної спроможності населення.
- В Україні з початку 2021 року підвищилися ціни на продукти харчування. Зокрема, зросла вартість борошна, курячих яєць, соняшникової олії, м'яса і круп. Наступне подорожчання експерти прогнозують навесні - очікується, що подорожчають зернові, м'ясо, овочі та фрукти.
- Раніше Олексій Дорошенко спрогнозував, що в Україні в найближчі місяці буде зростати ціна на чорний хліб.