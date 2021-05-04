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Українців попередили про різке подорожчання продуктів влітку

4 травня 2021, 20:16
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Експерт назвав причину, чому ціни на продукти харчування будуть вище, ніж минулого року.

Ціни на продукти
Ціни на продукти злетять влітку / УНІАН

Ціни на продукти цього літа будуть значно вищими, ніж минулого року. Економічний експерт Борис Кушнірук назвав причини різкого подорожчання продуктів харчування.

"Очевидно, щорічно, починаючи з літа, ціни на продукти харчування знижуються. Це стосується молочки, яєць, м'яса, фруктів нового врожаю — ціни на все це будуть зменшуватися, хоча вони не вийдуть на рівень минулого року", — сказав він.

Експерт пояснив, чому зростають ціни на продукти.

"Очевидно, що ми маємо проблему, пов'язану з тим, що зростання витрат на паливо, хімікати, на зарплати робітникам — це неминуче призводить до того, що ціни істотно зростуть, і вони будуть значно вище, ніж минулого року, якщо брати літо минулого і цього року", — сказав експерт, передає Україна 24.

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Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:

ціни на продукти молочні продукти Борис Кушнірук
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