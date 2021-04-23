Українців попередили про різке зростання комунальних тарифів: що подорожчає

В Україні тарифи на житлово-комунальні послуги у 2021 році зростатимуть.
В Україні в 2021 році очікується нове підвищення вартості природного газу, порівняно з показниками минулого року.
Як говориться в Інфляційному звіті Національного банку, влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми літа 2020 року.
За даними аналітиків з Національного банку, очікується, що тарифи на житлово-комунальні послуги в 2021 році також будуть рости.
За підсумками 2021 року ціна газу буде близька до торішньої завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку, йдеться в опублікованих матеріалах НБУ.
В Інфляційному звіті Нацбанку підкреслюється, що в Україні очікується зростання тарифів на опалення та водопостачання.
"Однак тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не коригувалися в 2020 році, незважаючи на подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці", - йдеться в документі.
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Підвищення тарифів в Україні:
- У НКРЕКУ запропонували нові тарифи на постачання холодної води по Україні ще наприкінці листопада. Відповідно до проекту тарифів на водопостачання та водовідведення в 2021 році, ціна на холодну воду повинна зрости в середньому на 20%.
- Опублікований нові газові тарифи на 2021 рік. НКРЕКП пропонує з січня 2021 року підвищити тарифи для облгазів і міськгазів.
Тарифи на газ в Україні:
- 27 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні не будуть рости.
- 18 січня тариф на газ для населення в Україні знижено: гранична ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн за кубометр. Ця сума вже включає ПДВ і плату за транспортування блакитного палива до внутрішніх точок виходу з ГТС магістральними газопроводами.
- 13 січня в офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до 30% у своїх комунальних платіжках.
- Глава уряду Денис Шмигаль в середу, 13 січня, заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і мають намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
- Раніше в Україні прокотилася хвиля протестів через підвищення комунальних тарифів. З 1 січня в Україні почала діяти нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу. Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.