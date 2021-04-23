Українців попередили про різке зростання комунальних тарифів: що подорожчає

В Україні очікується зростання комунальних тарифів / УНІАН

В Україні в 2021 році очікується нове підвищення вартості природного газу, порівняно з показниками минулого року.

Як говориться в Інфляційному звіті Національного банку, влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми літа 2020 року.

За даними аналітиків з Національного банку, очікується, що тарифи на житлово-комунальні послуги в 2021 році також будуть рости.

За підсумками 2021 року ціна газу буде близька до торішньої завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку, йдеться в опублікованих матеріалах НБУ.

В Інфляційному звіті Нацбанку підкреслюється, що в Україні очікується зростання тарифів на опалення та водопостачання.

"Однак тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не коригувалися в 2020 році, незважаючи на подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці", - йдеться в документі.

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Підвищення тарифів в Україні:

У НКРЕКУ запропонували нові тарифи на постачання холодної води по Україні ще наприкінці листопада. Відповідно до проекту тарифів на водопостачання та водовідведення в 2021 році, ціна на холодну воду повинна зрости в середньому на 20%.

Опублікований нові газові тарифи на 2021 рік. НКРЕКП пропонує з січня 2021 року підвищити тарифи для облгазів і міськгазів.

Тарифи на газ в Україні: