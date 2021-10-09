Українців попередили про зліт цін на хліб: експерт пояснив рекордне подорожчання

Українців попередили про зростання цін на хліб / УНІАН

В Україні вартість хлібобулочних виробів підскочить на 10-25%, повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Як пояснив він у коментарі Інтерфакс-Україна, це зумовлено семикратним зростанням протягом року вартості природного газу та дворазовим подорожчанням електрики, що збільшить частку енергоресурсів у собівартості хлібобулочних виробів втричі.

За його підрахунками, частка енергоносіїв в ціні буханця зросте до 15-20%. В Україні в структурі енергоспоживання підприємств галузі 60% становить газ, а електроенергія - 40%.

Серед інших факторів зростання цін на хліб глава ВАП назвав також подорожчання цукру і рослинної олії вдвічі, зростання цін на пшеницю за рік на 27-29% - з 6,05-6,6 тис.грн/тонну до 7,7-8,5 тис. грн/тонну, і рівень інфляції в річному вимірі в розмірі понад 10%.

"Не хотілося б озвучувати "страшні" цифри, проте зростання цін мінімум на 10-25% уникнути навряд чи вдасться", - додав Дученко.

Реклама

читайте такожБільше 26 гривень за буханець: українців попередили про рекордний зліт цін на хліб

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Тим часом в Україні За останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.