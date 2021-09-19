Тарифи на електрику злетять на 50%: українців попередили про зростання цін на комуналку

В Україні прогнозують зростання ЖКГ-тарифів / УНІАН

Відповідно до прогнозу Кабінету Міністрів, в Україні прогнозується зростання тарифів на комунальні послуги.

ЖКГ-послуги в Україні дорожчатимуть щороку, однак розмір зміни цін буде різним, пише aif.ua.

Зростання цін на газ:

у 2021 році зростуть на 20%;

у 2022-му - на 10%;

у 2023 році і 2024 році будуть збільшуватися приблизно на 5% щороку.

Тарифи на централізоване опалення та гарячу воду:

У 2021 році виростуть на 6-9%;

у 2023-2024 рр. темпи зростання знизяться до 3-5%.

Електроенергія:

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у 2021 році при оптимістичному сценарії ціни зростуть на 38%;

при песимістичному в 2021 році - на 52%;

у 2022 році електроенергія подорожчає ще на 15-20%.

За словами фінансового аналітика Максима Пархоменка, при поточних цінах кінцева вартість газу може становити 12 грн за кубометр.

Причин зростання тарифів багато. Одна з них - підвищення мінімалки. Адже, як відомо, слідом за ним завжди підвищують тарифи.

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Експерт вважає, що за рахунок підвищення в минулі роки потенціал подальшого зростання повинен був становити близько 20-30% протягом 2-3 років. Але ніяк не 20% на щорічній основі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.