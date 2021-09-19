Тарифи на електрику злетять на 50%: українців попередили про зростання цін на комуналку

ЖКГ-послуги в Україні дорожчатимуть щороку, прогнозують у Кабміні.
Відповідно до прогнозу Кабінету Міністрів, в Україні прогнозується зростання тарифів на комунальні послуги.
ЖКГ-послуги в Україні дорожчатимуть щороку, однак розмір зміни цін буде різним, пише aif.ua.
Зростання цін на газ:
- у 2021 році зростуть на 20%;
- у 2022-му - на 10%;
- у 2023 році і 2024 році будуть збільшуватися приблизно на 5% щороку.
Тарифи на централізоване опалення та гарячу воду:
- У 2021 році виростуть на 6-9%;
- у 2023-2024 рр. темпи зростання знизяться до 3-5%.
Електроенергія:
- у 2021 році при оптимістичному сценарії ціни зростуть на 38%;
- при песимістичному в 2021 році - на 52%;
- у 2022 році електроенергія подорожчає ще на 15-20%.
За словами фінансового аналітика Максима Пархоменка, при поточних цінах кінцева вартість газу може становити 12 грн за кубометр.
Причин зростання тарифів багато. Одна з них - підвищення мінімалки. Адже, як відомо, слідом за ним завжди підвищують тарифи.
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Експерт вважає, що за рахунок підвищення в минулі роки потенціал подальшого зростання повинен був становити близько 20-30% протягом 2-3 років. Але ніяк не 20% на щорічній основі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.
Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.
Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.