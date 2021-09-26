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Українців чекає скорочення пенсій на 10%: у Мінсоцполітики назвали причину

26 вересня 2021, 10:00

Сьогодні пенсії становлять 30% від зарплат, а в перспективі через демографію матимемо 20%.

пенсіонер
Українців чекає скорочення пенсій на 10%: у Мінсоцполітики назвали причину / УНІАН

В Україні пенсії можуть скоротитися на 10% у перспективі, і замість нинішніх 30% від зарплат громадяни отримуватимуть тільки 20%, заявила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна. Вона зазначила, що причиною такого зниження здатні послужити демографічні зміни.

Під час виступу на круглому столі "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" Лазебна розповіла, що в Україні у 2004 році була запроваджена страхова пенсійна система, що передбачає схему - чим більша зарплата і стаж у громадянина, тим більша і сума пенсії.

"Років п'ять це працювало нормально, пенсії становили 57-60% від заробітку. Це були хороші показники. Але потім через демографічні зміни, популістські, непродумані і несистемні рішення пенсійна система стала недофінансованою і несправедливою. Як результат - сьогодні пенсії становлять 30% від зарплат, а в перспективі через демографію матимемо 20%. І охоплення страховою пенсійною системою знижується", - пояснила очільниця Мінсоцполітики.

За словами міністерки, уряд має бачення і дорожню карту побудови "стійкої, всеосяжної" пенсійної системи, яка враховує інтереси кожної категорії пенсіонерів і людей, які працюють, у тому числі тих, хто не отримає необхідного стажу.

"Насправді, система підтримки літніх людей, яку ми будуємо, не обмежується трьома рівнями пенсійної системи... На сьогодні ми фактично заклали основи 5-рівневої системи соціальної підтримки. Вона дає кожному пенсійну перспективу. І обов'язкові пенсійні накопичення - невіддільна частина цієї системи", - особливо зазначила Лазебна.

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Пенсії в Україні

У Раді розповіли, що у 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроєкти № № 4555 і 4555-1.

За останній час в Україні для майже 9 млн пенсіонерів проіндексовано пенсії на 11%, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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