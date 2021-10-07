УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Українці зможуть отримувати другу пенсію: кому належить виплата

7 жовтня 2021, 19:57

Українці вже з 2023-го платитимуть додаткові внески на другу пенсію.

Пенсія
Пенсії в Україні / УНІАН

Україна запроваджуватиме обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, при цьому не створюючи додаткових навантажень на співробітників і роботодавців.

Як заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль, систему введуть за формулою 1+1. Накопичення будуть стягуватися і з роботодавця і з компанії.

Як розповів глава уряду, другі пенсії в країні можуть запровадити вже в 2023 або 2024 році.

"Ми будемо вводити накопичувальну пенсійну систему за формулою 1+1, тобто з ПДФО буде забиратися одна частка, по ЄСВ друга частка без навантаження на бізнес, без навантаження на людей, щоб створити довіру", - сказав прем'єр, передає Економічна правда.

Громадяни вже з 2023-го платитимуть додаткові внески на другу пенсію. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працюючих, в результаті при досягненні пенсійного віку можна буде отримати виплати і з діючої солідарної системи, і з накопичувальної.

Реклама

Водночас у Мінфіні пропонують створити новий орган для страхування ризиків у системі обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Такий орган може бути аналогом Фонду гарантування банківських вкладів.

читайте такожУкраїнцям пропонують самим назбирати собі на пенсію: що буде з виплатами

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

viber
пенсії виплати пенсії Денис Шмигаль
Зараз ви переглядаєте новину «Українці зможуть отримувати другу пенсію: кому належить виплата». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатисяУ моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатися Грузія "здала" Зеленського через арешт СаакашвіліГрузія "здала" Зеленського через арешт Саакашвілі Синоптик розповіла, коли в Україну прийде різке похолоданняСиноптик розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання Вигнання з раю: чим закінчиться відсторонення Разумкова від парламентських справВигнання з раю: чим закінчиться відсторонення Разумкова від парламентських справ Холод і сніг: в Україну несподівано увірветься зимаХолод і сніг: в Україну несподівано увірветься зима

Останні новини

05:50

Разумков правитиме бал: астролог розповів, чому Зеленському варто остерігатися главу парламенту

05:40

Найсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиром Відео

05:03

Яке сьогодні свято 8 жовтня: Всесвітній день яйця - користь і шкода продукту для організму

04:43

Вчені з'ясували, як пов'язана популярна рослина і хвороба Альцгеймера

04:39

"Головний пахан вже не той": однокурсник Путіна спрогнозував падіння режиму в Росії

Реклама
04:15

Як налагодити режим дня та завжди прокидатися з гарним настроєм: правило "10-3-2-1-0"

03:43

"Є матрац та ліжко": в Грузії Саакашвілі звинуватили у брехні Відео

03:33

Чому українці насправді бояться робити щеплення: відповідь інфекціоніста Відео

03:31

Місячний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: втрати, конфлікти або цікаве знайомство Відео

02:28

День юриста 2021 в Україні: сердечні привітання та милі листівки до свята

02:17

Що станеться з тілом, якщо їсти мигдаль кожен день - відповідь дієтолога

01:44

Юлія Саніна з The Hardkiss тріумфально повертається на Танці з зірками

01:41

Медики склали топ-3 найнебезпечніших для серця продуктів

00:55

Прикмети на 8 жовтня: що не можна робити в день святого Сергія і як не потрапити в біду Відео

00:20

Гороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичами Відео

07 жовтня, четвер
23:55

Терапевт попередила про несподівану небезпеку вологих серветок

23:52

Україну чекає аномалія: з'явився останній прогноз погоди народного синоптика Леоніда Горбаня Відео

23:22

Прокляття Моєї прекрасної няні: актор Валерій Гаркалін в комі

23:01

Які речі не можна передавати з рук в руки: небезпечні прикмети Відео

23:00

Вчені виявили смертельну небезпеку в бороді чоловіків

Реклама
22:21

У США закликали терміново впровадити санкції проти Північного потоку-2 Відео

22:12

Apple опублікувала карту України без Криму: розгорівся новий скандал Відео

22:08

"Чекайте армію Росії": у Польщі різко висловилися про запуск Північного потоку-2 Відео

21:48

Користувачі на можуть зайти на сайт Wikipedia: в чому причина Відео

21:15

З'ясувалося, чи загрожує Києву локдаун та як працюватиме транспорт

21:04

Каменських в бікіні дозволила розглянути свої груди у всій красі

20:55

Як дожити до 100 років: названо три здорові звички довгожителів Відео

20:32

Молода дівчина залишилася без руки через лихача за кермом автобуса: деталі моторошної ДТП

20:20

В Україні вдарить сильний мороз і налетить небезпечна погода Відео

20:08

Вийшов перший трейлер фільму за книгою легендарного Кузьми Скрябіна Відео

19:57

Українці зможуть отримувати другу пенсію: кому належить виплата Відео

19:44

Як доглядати за орхідеєю Фаленопсис, щоб вона цвіла довго Відео

19:41

"Слуги народу" озвучили головні причини відставки Разумкова

19:27

Відомий український актор знявся в російському серіалі і потрапив у гучний скандал

19:05

Тепер офіційно: для кого в Україні вакцинація стане обов'язковою

18:48

У двох областях пенсіонери зможуть вакцинуватися на Укрпошті: список адрес

18:42

Олена Зеленська з'явилася на публіці в модному пальто осені 2021 Відео

18:42

В Україні слідом за газом дорожчає хліб: озвучені нечувані цифри

18:27

"Який чоловік!" Онук Софії Ротару викликав фурор новим образом з відпочинку

18:17

Вчені оцінили ризик зараження на коронавірус у приміщенні

Реклама
18:15

"Бачила таке тільки по телевізору": під Запоріжжям швидкі привозять хворих з COVID кожні 10 хвилин Відео

17:31

В Україні в "червону" зону відправлять ще дві області: в мережі з'явилася копія рішення

17:26

Арахамія відверто висловився щодо долі депутатського мандату Разумкова

17:25

Шалений принтер 2.0: що буде із парламентом після звільнення Разумкова Погляд

17:14

У однорічної дитини на Рівненщині виявили поліомієліт: у хлопчика відмовляють ноги Відео

17:05

ОДТСУ і Укртрансгазу слід розглядати сценарій припинення транзиту газу з РФ - експерт

16:55

Меланома: симптоми, які повинні насторожити

16:46

"Ви великий правитель": скандальний нардеп Кива привітав Путіна з Днем народження Відео

16:45

Рідкісні фото дорослих синів Брітні Спірс зачарували мережу

16:11

У МОЗ повідомили, хто в Україні частіше помирає від коронавірусу Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти