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Українці зможуть отримати пенсії померлих родичів

31 серпня 2021, 22:16

У разі звернення кількох членів сім'ї сума пенсії ділиться між ними порівну.

Пенсія
Пенсії в Україні / УНІАН

Українці тепер зможуть отримати недоплачені пенсії своїх родичів, які були їм нараховані до дня смерті.

Як повідомляє Пенсійний кур'єр, заяву про виплату коштів потрібно подати протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини.

Так, сума пенсії виплачується по місяць смерті включно. Отримати гроші можуть члени сім'ї покійного, які проживали разом з ним на день смерті.

Хто зможе отримувати пенсії:

  • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат або сестра, дідусь чи бабуся померлого, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення ним (ними) 8 років
  • діти померлого, які не досягли 18 років або старше цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.
  • діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення ними навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років,
  • діти-сироти, які досягли 23 років, незалежно від того, вчаться вони чи ні.

Як повідомляється, за виплатою потрібно звернутися протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

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Крім того, якщо немає членів сім'ї або по виплаті не протягом 6 місяців, пенсія буде входити до складу спадщини.

Також, якщо пенсію зараховували на банківський рахунок, банк повинен припинити зарахування коштів з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача.

Які документи потрібні для оформлення пенсії родича:

  • документ, що засвідчує особу заявника;
  • свідоцтво про смерть померлого родича;
  • документи, що підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї або рішення суду;
  • документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, в тому числі органів місцевого самоврядування або інші документи;
  • заява про виплату недоотриманої пенсії до Пенсійного фонду;
  • після 6 місяців з дня смерті пенсіонера додається ще свідоцтво про право на спадщину, оформлене нотаріусом.

Важливо, що в разі звернення декількох членів сім'ї сума пенсії ділиться між ними порівну.

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Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

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