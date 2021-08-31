Українці зможуть отримати пенсії померлих родичів

У разі звернення кількох членів сім'ї сума пенсії ділиться між ними порівну.
Українці тепер зможуть отримати недоплачені пенсії своїх родичів, які були їм нараховані до дня смерті.
Як повідомляє Пенсійний кур'єр, заяву про виплату коштів потрібно подати протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини.
Так, сума пенсії виплачується по місяць смерті включно. Отримати гроші можуть члени сім'ї покійного, які проживали разом з ним на день смерті.
Хто зможе отримувати пенсії:
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат або сестра, дідусь чи бабуся померлого, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення ним (ними) 8 років
- діти померлого, які не досягли 18 років або старше цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.
- діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення ними навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років,
- діти-сироти, які досягли 23 років, незалежно від того, вчаться вони чи ні.
Як повідомляється, за виплатою потрібно звернутися протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.
Крім того, якщо немає членів сім'ї або по виплаті не протягом 6 місяців, пенсія буде входити до складу спадщини.
Також, якщо пенсію зараховували на банківський рахунок, банк повинен припинити зарахування коштів з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача.
Які документи потрібні для оформлення пенсії родича:
- документ, що засвідчує особу заявника;
- свідоцтво про смерть померлого родича;
- документи, що підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї або рішення суду;
- документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, в тому числі органів місцевого самоврядування або інші документи;
- заява про виплату недоотриманої пенсії до Пенсійного фонду;
- після 6 місяців з дня смерті пенсіонера додається ще свідоцтво про право на спадщину, оформлене нотаріусом.
Важливо, що в разі звернення декількох членів сім'ї сума пенсії ділиться між ними порівну.
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