Україні з однієї причини загрожує дуже дорогий газ – радниця міністра

Якщо РФ відмовиться від транзиту газу через Україну, блакитне паливо для нашої країни стане дуже дорогим, попередила радниця міністра / УНІАН

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що тарифи на газ в Україні серйозно підвищаться для споживачів, якщо Російська Федерація вирішить припинити постачання газу в Європу через українську газотранспортну систему.

Якщо взимку РФ піде на переривання транзиту, то Україна отримає "дуже дорогий газ", розповіла Зеркаль в ефірі телеканалу Україна 24.

Співрозмовниця зазначила, що зараз російська сторона спеціально стримує європейський газовий ринок – не постачає в Європу той обсяг блакитного палива, який їй потрібен, зокрема, для наповнення спорожнілих сховищ.

Зеркаль підкреслила, вартість газу дуже висока, а якою вона буде взимку – не знає ніхто.

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює в усьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться...", – додала радниця.

читайте такожКолосальна сума: названо збитки України від зупинки транзиту російського газуНагадаємо, Київ побоюється, що Росія відмовиться від транзиту газу через Україну після того, як буде добудований трубопровід Північний потік-2. На початку червня було завершено укладання першої з двох ниток газопроводу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель говорила, що для Берліна та американської влади життєво важливо, щоб Україна й надалі залишалася партнером по транзиту газу.

Довідка. В Україні з серпня 2020 року запустили ринок газу. Вартість газу встановлювали постачальники, а українцям дали право вибирати, у кого купувати паливо.

Потім ціни на газ в Україні підскочили, спалахнули бунти, і влада вирішила тимчасово повернутися до державного регулювання. Пізніше вартість газу знову пустили у вільне плавання. Вартість палива варіюється від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 грн.

ЗМІ дізналися, що в Європі з середини січня до травня 2021 року рекордно підвищилися ціни на газ – вартість тисячі кубометрів становила 286 доларів (у грудні 2020-го коштувала близько 200 доларів).