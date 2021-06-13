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Україні з однієї причини загрожує дуже дорогий газ – радниця міністра

13 червня 2021, 14:54

Ціни на газ в Україні можуть підскочити через Росію, зазначила Зеркаль.

Якщо Росія відмовиться від транзиту газу через Україну, блакитне паливо для нашої країни стане дуже дорогим, попередила Зеркаль
Якщо РФ відмовиться від транзиту газу через Україну, блакитне паливо для нашої країни стане дуже дорогим, попередила радниця міністра / УНІАН

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що тарифи на газ в Україні серйозно підвищаться для споживачів, якщо Російська Федерація вирішить припинити постачання газу в Європу через українську газотранспортну систему.

Якщо взимку РФ піде на переривання транзиту, то Україна отримає "дуже дорогий газ", розповіла Зеркаль в ефірі телеканалу Україна 24.

Співрозмовниця зазначила, що зараз російська сторона спеціально стримує європейський газовий ринок – не постачає в Європу той обсяг блакитного палива, який їй потрібен, зокрема, для наповнення спорожнілих сховищ.

Зеркаль підкреслила, вартість газу дуже висока, а якою вона буде взимку – не знає ніхто.

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює в усьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться...", – додала радниця.

читайте такожКолосальна сума: названо збитки України від зупинки транзиту російського газуНагадаємо, Київ побоюється, що Росія відмовиться від транзиту газу через Україну після того, як буде добудований трубопровід Північний потік-2. На початку червня було завершено укладання першої з двох ниток газопроводу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель говорила, що для Берліна та американської влади життєво важливо, щоб Україна й надалі залишалася партнером по транзиту газу.

Довідка. В Україні з серпня 2020 року запустили ринок газу. Вартість газу встановлювали постачальники, а українцям дали право вибирати, у кого купувати паливо.

Потім ціни на газ в Україні підскочили, спалахнули бунти, і влада вирішила тимчасово повернутися до державного регулювання. Пізніше вартість газу знову пустили у вільне плавання. Вартість палива варіюється від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 грн.

ЗМІ дізналися, що в Європі з середини січня до травня 2021 року рекордно підвищилися ціни на газ – вартість тисячі кубометрів становила 286 доларів (у грудні 2020-го коштувала близько 200 доларів).

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