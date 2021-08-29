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Українкам пояснили в Мін'юсті, як при виході на пенсію розв'язати важливу проблему

29 серпня 2021, 08:38

У профільному відомстві пояснили українкам, як вирішити ситуацію, коли в Пенсійному фонді від них вимагають підтвердити прізвище до шлюбу, дівоче.

Пенсія
Українкам пояснили в Мін'юсті, як при виході на пенсію вирішити важливу проблему / УНІАН

В українок під час оформлення пенсії часто трапляються ситуації, коли в Пенсійному фонді від них вимагають підтвердити прізвище до шлюбу, дівоче. Це відбувається у випадках, коли, наприклад, шлюб вже розірвано, але документів відповідних не збереглося, повідомляють у Мін'юсті.

Чиновники в такій ситуації рекомендують отримати виписку з Державного реєстру актів цивільного стану. Зробити це можна в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця проживання заявника і місця, де реєструвався і розривався шлюб.

Для отримання виписки потрібно подати заяву, в якій вказати відомості про заявника:

  • прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження людини, відомості про який потрібно отримати;
  • серія та номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію шлюбу;
  • реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про реєстрацію шлюбу.

Додатково вказуються прізвище, ім'я, по батькові другого з подружжя. Подати таку заяву, кажуть чиновники, можна особисто або через свого представника.

Віднести його можна безпосередньо до відділу РАГС або відправити документи поштою рекомендованим листом.

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Крім того, заява може бути надіслана через Інтернет з використанням веб-порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" на сайті: https://dracs.minjust.gov.ua/.

читайте такожДві пенсії українцям за накопичувальною системою: експерти спрогнозували розмір виплат

Нагадаємо, раніше з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали робітники-пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

В Україні з 1 грудня нинішнього року мінімальну пенсію в Україні збільшать з 1854 до 1934 гривень. В результаті максимальна виплата збільшиться на 800 гривень - до 19340.

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