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Українським пенсіонерам доплатять: у Мінсоцполітики розповіли, кому з 1 жовтня додадуть 400 гривень

25 липня 2021, 10:05
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Лазебна запевнила, що така програма "буде безумовно виконана своєчасно".

пенсіонер
Українським пенсіонерам доплатять: у Мінсоцполітики розповіли, кому з 1 жовтня додадуть 400 гривень / УНІАН

В Україні громадяни старше 75 років отримають додаткові виплати у вигляді щомісячної надбавки до пенсії. Але на гроші зможуть розраховувати тільки ті, у кого достатньо страхового стажу.

Як розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в коментарі Сьогодні, виплати введуть з 1 жовтня, доплата складе 400 гривень.

За її словами, допомогу планують розширити у 2022 році - на пенсіонерів старше 70 років.

"Рішення про те, що 75-річні люди отримуватимуть по 400 грн, було ухвалено в лютому. Це буде 1 жовтня. Ця програма буде, безумовно, виконана своєчасно. І на наступний рік у нас вже підготовлено рішення для людей старше 70 років", – сказала Лазебна.

Лазебна запевнила, що така програма "буде безумовно виконана своєчасно".

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Відзначимо, що зараз в Україні громадяни старше 80 років отримують надбавки до пенсії у розмірі 500 гривень щомісяця.

Детальніше про доплати пенсіонерам можете дізнатися з сюжету ТСН:

читайте такожОформлення пенсій по-новому: що потрібно знати українцямРаніше йшлося про те, що в Україні протягом найближчих трьох років унаслідок зростання розміру мінімальної зарплати гарантована пенсія для тих, хто виконав певні умови, збільшиться з 2600 до 3066 гривень.

Також Кабмін ухвалив рішення про доплати пенсіонерам з інвалідністю I групи, які отримують менш як 2,2 тис. грн на місяць. Надбавки передбачені для понад 30 тисяч осіб. Таким чином, пенсіонерам встановлена з 1 липня щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

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