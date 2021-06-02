Укрпошта продала церкву "розкольникам" – названо суму

Церкву Укрпошти продали УПЦ / facebook.com/igor.smelyansky

Генеральний директор акціонерного товариства Укрпошта Ігор Смілянський повідомив, що у вівторок, 1 червня, компанія продала будівлю церкви, яку в Кіровоградській області роками використовували як відділення пошти.

Укрпошта продала церкву релігійної організації на відкритому аукціоні Prozorro за 237 тисяч грн, написав управлінець на своїй сторінці в Facebook.

Смілянський додав, що будівлю купила Українська православна церква, і буде її використовувати за прямим призначенням.

За його словами, гроші, отримані за церкву, підуть на поліпшення стану інфраструктури Укрпошти.

Інтернет-користувачі у коментарях накинулися на Смілянського за те, що церкву продали УПЦ. Смілянський зазначив, що в Україні ця релігійна організація не заборонена, а купити нерухомість на аукціоні має право будь-яка фізична чи юридична особа.

читайте такожДиво з див: почали "воскресати" бджоли, що загинули у вантажівці УкрпоштиНагадаємо, 15 грудня 2018 року в нашій країні був об'єднавчий собор представників українських православних церков. Під час собору було створено єдину помісну Православну церкву України.

Представники УПЦ Київського патріархату спочатку погодилися стати частиною ПЦУ, а потім вирішили не бути в її складі. УПЦ Московського патріархату не захотіла входити до складу ПЦУ.

Довідка. Церква, яка належала Укрпошті, знаходиться в селі Гурівка Долинського району Кіровоградської області за адресою вул. Визволителів, 19б, йдеться на prozorro.sale. Площа церкви становить 94,5 квадратного метра.