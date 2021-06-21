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У Німеччині оголосили, коли з'являться результати переговорів з США щодо Північного потоку-2

21 червня 2021, 13:48
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У рамках переговорів німецька делегація нещодавно побувала у Вашингтоні.

Коли з'являться результати переговорів ФРН з США щодо Північного потоку-2
Коли з'являться результати переговорів ФРН з США щодо Північного потоку-2 / Reuters

Перші результати переговорів між Німеччиною і США з питання будівництва газопроводу Північного потоку-2 очікуються ближче до серпня. Поки що дебати тривають.

У рамках переговорів німецька делегація нещодавно побувала у Вашингтоні.

"Зараз переговори тривають, ми збираємося знайти рішення до серпня" – - заявив в інтерв'ю газеті Die Welt міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За його словами, сторонам вдалося досягти істотного прогресу. Зокрема, німецькі компанії та окремі персони були виведені з-під дії останніх санкцій Вашингтона.

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією раніше закликав США і Євросоюз зупинити добудову Північного потоку-2. Гарант акцентував увагу на тому, що даний проект несе загрозу безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після запуску СП-2 українській газотранспортній системі загрожує небезпека з боку Росії. За даними розвідки, існує ймовірність провокацій і терактів.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, при якому у газопроводу Північний потік-2 виникнуть проблеми на етапі сертифікації та страхування труби.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов припустив, що США спробують зупинити запуск Північного потоку-2 у тому випадку, якщо на осінніх парламентських виборах у Німеччині перемогу здобуде Партія зелених.

новини США новини Німеччини Північний потік-2 Хайко Маас
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