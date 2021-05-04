УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

У Німеччині знову зупинили будівництво Північного потоку 2

4 травня 2021, 13:38
Прослухати новину
Зупинити

Дія дозволу на будівництво Північного потоку 2 втратила чинність мінімум до кінця травня.

Будівництво Північного потоку 2 знову зупинено що далі
Будівництво Північного потоку 2 знову зупинено: що далі / Reuters

У Німеччині зупинено будівництво Північного потоку 2. Дія дозволу на реалізацію проекту (що був виданий у січні) втратила чинність щонайменше до кінця травня 2021 року.

Причиною послужило звернення до суду екологів, пише Інтерфакс.

"Заявка призупиняє цю дію. Тепер рішення прийматиме суд. Але поки дозвіл на будівництво до кінця травня не має сили", – уточнила представник Федерального відомства з судноплавства і гідрографії BSH.

Північний потік 2: новини

новини Росії новини Німеччини Північний потік-2
Зараз ви переглядаєте новину «У Німеччині знову зупинили будівництво Північного потоку 2». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Речі, які потрібно викинути зі своєї шафиРечі, які потрібно викинути зі своєї шафи Світлий понеділок: що робити українцям в Поливаний понеділокСвітлий понеділок: що робити українцям в Поливаний понеділок На Закарпатті агенти РФ влаштували провокацію з листівками і прокололися – ЗМІНа Закарпатті агенти РФ влаштували провокацію з листівками і прокололися – ЗМІ РФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони УкраїниРФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України У Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала юшкою з грибамиУ Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала юшкою з грибами

Останні новини

02:21
РНБО готує нове засідання: ЗМІ дізналися теми і подробиці
02:18
Епідеміолог попередив про різке зростання захворюваності на COVID-19
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 6 травня: пристрасний день та любовні перевороти Відео
00:55
Що не можна робити в свято Георгія: прикмети, традиції, привітання Відео
00:20
Що пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секрети Відео
Реклама
05 травня, середа
23:55
Стало відомо, хто зіграє з Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів Фото
23:43
Лікар назвав продукт, який "вбиває" наш організм Відео
23:03
Лікар зізнався, від якого штаму коронавірусу вакцина не врятує Відео
22:56
Країни G7 різко звернулися до Росії через агресію на кордоні України Відео
22:23
З'ясувалася причина смерті батька та сина, тіла яких знайшли в кар'єрі
22:05
Окупанти Криму вигадали, як забезпечити Ялту питною водою Відео
22:05
В Україну йде різке похолодання і штормовий вітер Відео
21:30
У Білому домі зробили заяву про порядок денний зустрічі Байдена і Путіна Відео
21:15
МОЗ знищив важливий список вакцинації від коронавірусу Відео
21:00
Що за свято Красна гірка: дата, традиції і прикмети Відео
20:55
У лікарні Красногорівки після обстрілу COVID-відділення сталася трагедія Відео
20:26
Скандал з голими українками в Туреччині: що відомо про дівчат Відео
20:21
Resident Evil Village оцінили нижче RE7: плюси та мінуси нової частини Відео
20:18
У Єгипті посилюють карантин: які обмеження чекають туристів Відео
20:09
Ознаки здорової піхви і що потрібно робити, щоб це продовжувалося Відео
Реклама
19:55
Баста висловився у відповідь на скандал у Києві та "оголошення полювання" Відео
19:39
Ізраїль закрив кордон для українців: коли пустять до країни Відео
19:34
HBO показав перші кадри серіалу Дом дракона
19:34
Інфекціоніст стривожив заявою через нові мутації COVID-19 Відео
19:25
День матері в 2021 році: коли відзначати і що подарувати Відео
19:15
Окупанти Донбасу почали погоджувати список обміну полоненими - ЗМІ
19:15
Перший день суду Epic Games проти Apple – відгрібають всі по троху
18:35
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом Відео
18:05
Apex Legends зі стартом 9 сезону знову оновила піковий онлайн в Steam Відео
18:01
У Зеленського розкрили деталі візиту глави Держдепу США в Україну Відео
18:00
Як працюємо в травні 2021 в Україні: названі вихідні дні на 9 Травня Відео
17:59
Ольга Бузова потрапила в реанімацію і перенесла термінову операцію
17:30
На Одещині жорстоко розправилися з бродячими тваринами
17:25
Все добре, але я не щасливий: що відбувається і як це змінити Відео
17:16
Під Херсоном 14-річна школярка наковталася таблеток через буллінг в школі Відео
17:12
Відеоблогер показав дизайн майбутнього iPhone 13 Pro Max Відео
16:59
Меган Фокс без ліфчика засвітила тугі груди на гарячих фото
16:51
Вперше за 50 років відремонтували дорогу від Запоріжжя до Дніпропетровщини
16:48
У Черкасах послабили карантин з 6 травня: які послаблення дали Відео
16:46
У МЗС розповіли, що Україна готує Росії через анексію Криму Відео
Реклама
16:34
Що робити з кривавими мозолями: чотири способи впоратися з ними Відео
16:30
У Returnal знайшли чіти – для їх використання потрібна клавіатура Відео
16:27
В Іспанії поліція затримала підозрюваного у вбивстві силовиків на Майдані Відео
16:20
У що пограти в травні – найочікуваніші проєкти цього місяця Відео
16:11
Авокадо на сніданок: найсмачніши рецепти Відео
16:00
Колишня ведуча Орла і решка Регіна Тодоренко потрапила в лікарню
15:49
Червоне, ігристе або кріплене: які вина найкорисніші Відео
15:45
Три області України вийдуть з червоної зони карантину Фото Відео
15:30
Нові гнучкі Самсунги не змогли зберегти в таємниці: ось, якими вони будуть Фото
15:24
Нерегулярні місячні: коли це привід бігти до лікаря Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти