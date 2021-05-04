У Німеччині знову зупинили будівництво Північного потоку 2

Будівництво Північного потоку 2 знову зупинено: що далі / Reuters

У Німеччині зупинено будівництво Північного потоку 2. Дія дозволу на реалізацію проекту (що був виданий у січні) втратила чинність щонайменше до кінця травня 2021 року.

Причиною послужило звернення до суду екологів, пише Інтерфакс.

"Заявка призупиняє цю дію. Тепер рішення прийматиме суд. Але поки дозвіл на будівництво до кінця травня не має сили", – уточнила представник Федерального відомства з судноплавства і гідрографії BSH.

Північний потік 2: новини