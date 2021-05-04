У Німеччині знову зупинили будівництво Північного потоку 2

Дія дозволу на будівництво Північного потоку 2 втратила чинність мінімум до кінця травня.
У Німеччині зупинено будівництво Північного потоку 2. Дія дозволу на реалізацію проекту (що був виданий у січні) втратила чинність щонайменше до кінця травня 2021 року.
Причиною послужило звернення до суду екологів, пише Інтерфакс.
"Заявка призупиняє цю дію. Тепер рішення прийматиме суд. Але поки дозвіл на будівництво до кінця травня не має сили", – уточнила представник Федерального відомства з судноплавства і гідрографії BSH.
Північний потік 2: новини
- Будівництво газопроводу Північний потік-2 в обхід України йде з 2018 року. Прокладка трубопроводу йде по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість проекту - близько 9,5 мільярдів євро.
- Радник глави Нафтогазу Лана Зеркаль стверджувала, що якщо СП-2 запустять в експлуатацію, по транзиту газу через територію України до Європи буде завдано серйозного удару. У Києві сподіваються, що санкції США дозволять зупинити будівництво Північного потоку-2.
- Німецький дипломат Вольфганг Ішингер стверджував, що Європа дозволить запустити Північний потік-2 у тому випадку, якщо РФ вирішить питання з Донбасом і звільнить Навального.
- Німецькі ЗМІ 18 березня повідомляли, що ФРН запропонувала США не перешкоджати завершенню добудови СП-2 в обмін на інвестиції Німеччини в Україну. Зазначалося, що таким чином Берлін нібито готовий компенсувати Києву витрати у зв'язку зі зміною ситуації з транзитом палива.
Автор: Діана Бєловодська