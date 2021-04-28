У Держстаті розповіли, як змінилася реальна зарплата

У березні найвищий рівень зарплат був зафіксований у столиці України - 20 132 грн, а найнижчий у Житомирській області - 10 675 грн.
Реальна зарплата у березні нинішнього року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 9,5%, повідомляє Держстат.
Згідно з даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у березні цього року порівняно з лютим зросла на 8,5%, у річному вимірі - на 18,9%. Зарплата становить 13 612 грн, що в два рази вище рівня мінімальної зарплати (шість тисяч гривень).
Найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у березні 2021 року порівняно з березнем 2020 року зафіксували у Чернівецькій (на 31,1%), Донецькій (на 30,1%), Тернопільській (на 26,9%), Рівненській (на 26,3%) та Херсонській (на 26,2%) областях.
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У березні найвищий рівень зарплат був зафіксований у столиці України - 20 132 грн, а найнижчий у Житомирській області - 10 675 грн.
У березні зарплата порівняно з березнем 2020 року зросла у сфері:
- охорони здоров'я-на 52%,
- тимчасового розміщення та організації харчування - на 37,2%,
- у сфері мистецтва, спорту та розваг - на 33,8%,
- освіті - на 28,8%,
- у сфері операцій з нерухомістю - на 22,2%,
- у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 20,4%,
- у сільському та лісовому господарстві-на 17,4%.
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