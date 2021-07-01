У липні в Україні злетять ціни на газ: хто заплатить більше за всіх

В Україні зростають ціни на газ / pixabay

В Україні окремі газопостачальні компанії змінили місячні тарифи на газ для населення на липень.

За даними видання Газправда, в Україні розмір місячних цін, які компанії пропонують на липень, злетів до 15,5 грн за кубометр.

Зокрема, газопостачальна компанія ТАС Енергія країни встановила місячний тариф на липень на рівні 15,5 гривень за кубометр.

При цьому більшість газопостачальних компаній встановили базові річні фіксовані ціни в проміжку 7,80 - 13,50 грн за кубометр.

Додамо, що Нафтогаз України встановила місячний тариф на липень на рівні 13,13 гривень (у червні - 11,94 гривень за кубометр).

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/ gazpravda.com.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з червня очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. Підняти вартість кіловата для побутового споживача обіцяють вже з 1 липня 2021 року.